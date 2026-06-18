Cayó una red en España que explotaba a venezolanas haciéndose pasar por el Tren de Aragua

La Policía española desarticuló una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas, en una operación en la que han sido detenidas 17 personas que se hacían pasar por integrantes de la banda criminal transnacional del Tren de Aragua para reforzar las amenazas.

Las mujeres -han sido liberadas 14 víctimas- eran captadas en Venezuela y obligadas a saldar deudas impuestas de entre 7.000 y 9.000 euros, según informó este jueves la Policía.

La investigación se inició en agosto del pasado año tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales que denunciaban que varias mujeres venezolanas estaban siendo prostituidas en pisos de Tenerife (islas Canarias, Atlántico).

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en distintos municipios de Madrid, y esclarecieron la estructura y el funcionamiento de la organización.

En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables.

Fruto de esta primera fase, en mayo fueron arrestados otros dos miembros de la organización. Además, la investigación permitió identificar a más víctimas y confirmar la existencia de un entramado criminal asentado en Madrid y Tenerife, compuesto por al menos once miembros y apoyado por colaboradores que facilitaban viviendas destinadas a la explotación sexual en otras partes de España.

La organización también utilizaba diversos mecanismos para prolongar la explotación, entre ellos la imposición de multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas.

Además, retiraban la documentación personal de las víctimas y las amenazaban tanto a ellas como a sus familiares en origen para impedir que abandonaran la red, amenazas que las víctimas consideraban reales, ya que los investigados se identificaban como integrantes del grupo armado Tren de Aragua.

Actualmente, tres de los principales responsables permanecen en prisión provisional, mientras continúan las gestiones para identificar a otras personas que habrían colaborado con la organización desde Venezuela.

Madrid / EFE