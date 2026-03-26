Comerciante carupanero perdió la vida en un accidente de tránsito en la Circunvalación

Un trágico accidente vial dejó como saldo la muerte de un comerciante carupanero de origen árabe en la noche de este miércoles.

La víctima del siniestro fue identificada como Raed Dakduk, de 44 años, residenciado en la calle 07 de la urbanización La Viña de Carúpano, estado Sucre.

El accidente de tránsito se suscitó pasadas las 8 de la noche de este 25 de marzo, en la avenida Circunvalación, adyacente a la urbanización La Viña donde residía el comerciante.

Al parecer, Dakduk iba a bordo de un vehículo tipo Jeep blanco, que volcó, por lo que salió expelido, lo que le causó politraumatismos generalizados que le ocasionaron la muerte de manera inmediata.

En el lugar del incidente hicieron presencia distintos organismos de seguridad ciudadana del municipio.

Se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, solo que aparte del vehículo de Dakduk, está involucrado un camión. El fallecido era ampliamente conocido y gozaba de gran aprecio en la comunidad carupanera.

Sucre / Yumelys Díaz