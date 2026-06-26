Comando Sur de EE. UU. llega a Venezuela para coordinar apoyo tras sismos

El Mayor General de la Infantería de Marina de EE. UU., Kevin J. Jarrard, llegó a Caracas, para supervisar el apoyo a los esfuerzos de alivio por los terremotos que afectaron al país el 24 de junio de 2026. La presencia del funcionario se produce luego de que el Gobierno de Venezuela solicitara el apoyo de EE.UU. tras los sismos.

El Mayor General Jarrard se desempeña como el funcionario principal del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) en el terreno. Su labor consiste en trabajar con socios para planificar, coordinar y dirigir las capacidades logísticas y operativas del ejército de EE.UU. con el fin de apoyar el movimiento de personal de respuesta, equipo y asistencia hacia las áreas afectadas.

SOUTHCOM respalda las operaciones de alivio del gobierno de EE. UU. lideradas por el Departamento de Estado en Venezuela. Para estas tareas, las fuerzas militares asignadas emplearán aeronaves de ala fija y rotor con el objetivo de proporcionar servicios de movilidad y asistir al personal, equipos de búsqueda y rescate, y socios que evalúan daños y entregan asistencia.

El organismo puso a disposición el teléfono 305-437-1213 y el correo electrónico [email protected] como puntos de contacto para obtener información sobre estas operaciones.

Por Redacción web