Colocación de colectores en Cumaná busca sanear comunidades y al mercado municipal

La colocación de 650 metros de colectores de 12 pulgadas, que luego se extenderán a 810 metros, en la avenida Mariño de Cumaná, en el estado Sucre, permitirá solucionar el problema de saneamiento que afectaba a siete comunidades y al mercado municipal de la ciudad.

Así lo anunció el alcalde Pedro Figueroa en el arranque de la obra, que se acomete con recursos del Consejo Federal de Gobierno (CFG) y autogestión del gobierno municipal.

Agregó que la obra busca corregir un problema de aguas servidas, que en algunos espacios llevaba unos 40 años y conectará a un sector de El Realengo a la red de aguas servidas.

La colocación de las tuberías beneficiará a unas siete comunidades, 777 familias, 4.262 personas y a unas 150 mil personas que comercializan y compran en el mercado municipal.

Por lo que calificó los trabajos como una obra de envergadura, que además corregirá el ecocidio que se cometía con el Manzanares, a donde iban a parar esas aguas servidas.

Figueroa adelantó que atienden múltiples problemas de aguas servidas en la ciudad, uno de ellos en Bermúdez, donde se hacía un verdadero pozo. “Algunos proyectos son realizables, llevamos al ministerio cinco grandes proyectos y esperamos el apoyo nacional para seguir atendiendo a nuestro pueblo”.

Señaló que buscan hacer del mercado municipal un centro de consumo saneado y seguro, para lo cual están en un proceso de organización y están colocando cámaras para dar mayor vigilancia y seguridad a vendedores y compradores.

Danny Márquez, director del Servicio Autónomo de Infraestructura, Obras y Servicios (Saminfra), precisó que arrancan con dos colectores y esperan acometer otros tres el mes que viene.

La intención, dijo, es mejorar la calidad de vida de los cumaneses, dándole otro rostro a la ciudad, con un plan de atención continuo.

Sucre / Corresponsalía