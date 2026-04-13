Colegio Nacional de Periodistas en Sucre renovó su junta directiva

Durante una asamblea extraordinaria celebrada este sábado, 11 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Sucre, procedió a la cobertura de las vacantes en su estructura organizativa, conformando así una renovada Junta Directiva Seccional.

La jornada, que contó con la participación de una significativa mayoría de agremiados, estuvo supervisada por Jorge Hernández, secretario del CNP Monagas-Delta Amacuro, quien asistió en calidad de representante de la Junta Directiva Nacional.

Tras el proceso de votación, la directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Secretaría General: Andrea Fabbiani, Perla Lara (suplente).

Andrea Fabbiani, Perla Lara (suplente). Secretaría de Organización: Luis Miguel Presilla, Bárbara Barreto (suplente).

Luis Miguel Presilla, Bárbara Barreto (suplente). Secretaría de Documentación y Actas: José Luis Guerra, Orlainys Vásquez (suplente).

Renovación

Se informó que fueron renovados los miembros del Tribunal Disciplinario Seccional.

Anthony Gómez fue electo como miembro principal; mientras que Bárbara López y Gleenoswis Giménez asumieron las suplencias de Yumelys Díaz y Jesús Castillo, respectivamente.

Sucre/ Redacción web