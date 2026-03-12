Colegio de Ingenieros de Sucre exige ser incorporado a trabajos en Turimiquire ante crisis del agua

Representantes del Colegio de Ingenieros del estado Sucre señalaron que no han sido tomados en cuenta en las labores que se desarrollan en el sistema hídrico del Embalse Turimiquire, pese a que aseguran contar con profesionales especializados que podrían aportar asesoría técnica en el proceso de recuperación del servicio.

La presidenta del gremio, la arquitecta Cristina Blanco de Santana, manifestó su preocupación por la falta de información clara en torno a las acciones que se ejecutan para solventar la contingencia hídrica que afecta desde hace más de 15 días a los municipios municipio Sucre, municipio Bolívar y municipio Cruz Salmerón Acosta.

Según explicó, aunque actualmente se adelantan trabajos en otros sistemas de captación con el objetivo de aumentar el caudal de agua que llega a la Planta Juan José Cadallo, estas medidas no garantizarán un suministro regular para todos los sectores de Cumaná.

La representante gremial indicó que comunidades como Araya, Marigüitar y zonas del estado Nueva Esparta tampoco se verían beneficiadas plenamente con estas acciones.

Blanco de Santana subrayó la necesidad de que especialistas con experiencia en la operación de redes de distribución participen en la planificación del sistema y que, además, se informe a la población sobre los cronogramas de suministro.

“Es necesario que profesionales capacitados en el manejo de redes se encarguen de planificar y que se le comunique a la comunidad qué día les corresponde recibir el servicio”, señaló.

Llamado a reforzar controles y prevenir riesgos sanitarios

En relación con el anuncio de las autoridades sobre la activación de la estación de bombeo Manzanares, la vocera gremial recomendó al Ejecutivo regional reforzar el suministro de insumos destinados al tratamiento del agua, con el fin de reducir posibles riesgos sanitarios en la población.

Planteó la necesidad de intensificar la fiscalización del sistema de distribución para eliminar tomas ilegales y corregir fugas de agua que se registran en diferentes sectores de la entidad.

De acuerdo con la especialista, estas irregularidades generan una disminución en la presión de las tuberías, lo que dificulta el funcionamiento adecuado de la red y afecta el suministro en varias comunidades.

Finalmente, la presidenta del gremio sostuvo que la actual crisis hídrica es consecuencia de años de falta de inversión en el mantenimiento de la infraestructura del sistema.

Adelantó que la Sociedad de Ingenieros Hidráulicos de Venezuela trabaja en la elaboración de un plan de emergencia para la zona de Araya, documento que será presentado posteriormente a la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo para su evaluación.

Cumaná / Lino Castañeda