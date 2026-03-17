Colegio de Abogados de Anzoátegui nombra a Leonardo Guzmán como Canciller de la Orden

El Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui, por medio de su Junta Directiva, nombró a Leonardo Guzmán Hernández como nuevo Canciller de la Orden, reseñó una nota de prensa.

"Esta designación resalta la continuidad y el legado institucional de esta distinción de alto prestigio", indicó el ente gremial.

"El acto rinde tributo al Dr. Juan Bautista Rodríguez Díaz, epónimo y primer Canciller, cuya trayectoria ejemplar continúa inspirando la excelencia profesional y ética en el ámbito jurídico regional", agregó.

Funciones

Sus principales funciones incluyen:

Custodia del Libro de Actas.

Verificación de méritos de los candidatos.

Organización de protocolos ceremoniales.

"Así, se asegura la solemnidad, el prestigio y la permanencia de la máxima distinción del Colegio, reforzando los valores de honor y dedicación que lo caracterizan", indicó la institución.

"El Colegio invita a sus colegiados y a la comunidad jurídica a unirse a este nuevo etapa, reafirmando el compromiso con la justicia y el servicio público en Anzoátegui.

Tras ser nombrado canciller, Guzmán expresó "Agradezco infinitamente a la Junta Directiva de mi Colegio de Abogados esta designación; para mí representa un honor y un compromiso. El Dr. Juan Bautista Rodríguez Díaz es insustituible, lo que me obliga a tratar de seguir su ejemplo como abogado y como hombre de bien. Es una difícil tarea para mí, un ser humano lleno de imperfecciones".

Barcelona / Redacción Web