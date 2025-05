Coalición Sindical del estado Anzoátegui rechazó el anuncio salarial

Representantes de las organizaciones sindicales, gremiales y asociaciones de jubilados y pensionados que agrupan la Coalición Sindical del estado Anzoátegui conmemoraron este jueves el Día del Trabajador rechazando, principalmente, el anuncio salarial que dio a conocer el presidente Nicolás Maduro, la noche de este miércoles.

En el marco de la fecha histórica, los dirigentes asistieron a una misa de acción de gracias en la iglesia Ermita del Carmen del casco histórico de Barcelona y al terminar se concentraron en las afueras para escuchar una proclama colectiva, en la voz de la jubilada Zaida Plazola, en donde expresaban las condiciones en las que se encuentran todos los trabajadores, no sólo en el territorio anzoatiguense, sino a nivel nacional.

"Trabajador, hoy 1° de mayo levantamos la voz no como súplica, sino como eco constitucional que retumba desde los Andes hasta el Orinoco. El salario mínimo de 130 bolívares, cifra que apenas cubre el 1,5% de la canasta básica, según el último informe del Observatorio Económico Social de abril 2025, no es error contable, sino evidencia irrefutable de un pacto social roto", fueron las primeras palabras citadas del escrito.

En el documento, los trabajadores rechazaron las bonificaciones salariales como política de Estado, pidieron el cese inmediato de la persecución y judicialización contra dirigentes sindicales, libertad plena para todos los detenidos por ejercer derechos políticos, reparación integral a víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y respecto a los resultados del 28 de julio de 2024.

Puntos de vista

De manera particular, la presidenta estadal del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, manifestó que toda la fuerza laboral del estado: sector educación, salud, universitarios, obreros, administrativos y sociedad civil acompañaron la misa, en la que le dieron gracias a Dios por mantenerlos de pie.

"Hoy amanecimos con la tristeza más grande que puede tener un trabajador, el de no tener salario. De tener unos salarios confiscados, unos contratos colectivos confiscados, una bonificación del salario que perdemos prestaciones sociales, perdemos bonificación de fin de año y de vacaciones. Nosotros exigimos a las autoridades, que nos reconozcan un salario digno como lo establece la Constitución en su artículo 91. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo", expresó Marín.

Similar opinión compartió Luis Reyes, secretario de reclamos del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-SAS).

"Ayer se produjo un aumento de salario que dicen que es indexado pero no es salario. Esos son bonos y estamos en contra de esa situación que se ha venido presentando desde hace años. Tres años que estamos cumpliendo hoy que no hay aumento de sueldo, por lo cual los trabajadores no tenemos nada que celebrar", fue parte de lo comentado por Reyes.

Por el sector universitario, el miembro del Sindicato de Obreros de la Universidad de Oriente (Soudo), Juan Cedeño, también coincidió con los demás dirigentes.

"La dirigencia sindical hoy amaneció molesta por todo lo que el gobierno ha hecho con los contratos colectivos de los trabajadores", enfatizó Cedeño.

Barcelona / Elisa Gómez