Coalición opositora se sumará a la concentración convocada para el 12 de marzo

marzo 10, 2026
Representantes de diferentes organizaciones políticas acordaron sumarse a la actividad pacífica pautada para el jueves / Foto: Cortesía

Representantes del Comando con Venezuela en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, anunciaron que dicha coalición opositora se sumará a la concentración convocada por trabajadores públicos para el próximo jueves 12 de marzo, en la que se prevé nuevamente alzar la voz por salarios dignos.

Ramón Marcano, vocero del grupo político, indicó que en una reunión llevada a cabo el lunes 9 de marzo acordaron por unanimidad dar su respaldo a la actividad, que tendrá lugar en la Plaza Bombón desde las 9:00 am.

El dirigente, que representa a Primero Justicia (PJ), resaltó que el objetivo es dar fuerza a la exigencia de una reivindicación del salario, así como de las pensiones y jubilaciones. De igual manera mostró su rechazo a que el ingreso mínimo se mantenga en 130 bolívares y afirmó que están de acuerdo con la solicitud de un aumento equivalente a 500 dólares.

"Aunque este aumento apenas alcanzaría para cubrir la cesta básica de un hogar de dos personas, consideramos que es un buen parámetro de inicio en el fortalecimiento del poder adquisitivo de todos los venezolanos", expresó.

Participación

Marcano comentó que en la reunión del Comando con Venezuela en Barcelona también participaron los dirigentes Ulises Martínez (Vente Venezuela), Juan Carvajal (Voluntad Popular), Cenaida Maurera (Copei Odca), Israel Tayupo (Convergencia), Manuel Castellanos (Tisón), Marcos Zambrano (Movimiento Renacer Republicano) y Diomar Rivero en representación del gremio de pensionados y jubilados.

Enfatizó que con este tipo de acciones siguen en la lucha y organización "de la transición política que con urgencia requiere el país".

Barcelona/ Javier A. Guaipo

 ET 

 ET 

