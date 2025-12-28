CNP alerta sobre el deterioro de la salud de Biagio Pilieri

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó sobre el "deterioro considerable" de la salud de Biagio Pilieri, dirigente opositor y comunicador social, quien este domingo cumple 16 meses encarcelado.

En un mensaje publicado en X, el CNP afirmó que las condiciones de reclusión de Pilieri en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, "han agravado sus patologías".

"Solicitamos medidas humanitarias para nuestros agremiados y trabajadores de la prensa detenidos", agregó.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, afirmó, también en X, que Pilieri es inocente y que ha pasado estos 16 meses de reclusión "aislado" y "sin contacto permanente con su familia".

En este sentido, la formación política exigió atención médica y libertad para el opositor, colaborador de la campaña liderada por Machado para las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales la oposición afirma que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral -controlado por rectores afines al chavismo- declaró la reelección de Nicolás Maduro.

El 28 de agosto del año pasado, VV denunció que Pilieri había sido arrestado junto a su hijo luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo que convalidó la cuestionada reelección de Maduro.

Hasta el 15 de diciembre, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, contabilizaba 902 detenidos por estos motivos en Venezuela, la mayoría tras las presidenciales.

Sin embargo, el día de Navidad el Ministerio de Servicio Penitenciario anunció la excarcelación de 99 personas -incluyendo tres adolescentes- de distintas cárceles, pero sin publicar una lista oficial de casos.

Distintas ONG han pedido información y transparencia sobre estas excarcelaciones, de las cuales el Foro Penal solo ha verificado 52, mientras que la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos ha confirmado 63, de 71 reportes que dijeron recibir de familiares.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Caracas / EFE