Club Acrooriente destacó en un festival nacional, realizado en Falcón (+Fotos)

El club anzoatiguense Acrooriente obtuvo 16 medallas (10 de oro y seis de plata) en el Festival Nacional 2025, organizado por la Federación Venezolana de Gimnasia (FVG) y celebrado en la ciudad Coro, estado Falcón.

Los entrenadores Jannelle Ramírez y Jesús Ramos informaron, en una nota de prensa, que las atletas participaron en diferentes categorías por edad, logrando los siguientes resultados:

Age Group (11-16 años)

Pareja femenina

Fabiola Baptista y Mariana Vargas (cuatro medallas de oro).

Trío femenino

Alondra Salazar, Camila Allen y Mariana Vargas (tres preseas de oro).

Ángela Dávila, Analy Castillo y Faviana Paz Castillo (seis medallas de plata).

Otros resultados

Nivel 6

Trío femenino

Alejandra Herrera, Ivanna Romero y Valeria Quijada (tres galardones dorados).

“Acrooriente desea felicitar y reconocer a las atletas Andrea Sánchez y Sabrina Leterni por obtener el 4º lugar en la categoría Nivel 4, y a Mía Salazar y Kendra Guaregua por lograr el 5º lugar en la categoría Nivel 2. Se trató de la primera competencia nacional de estas nuevas atletas del equipo”, indicaron los representantes de la escuela que prepara a la nueva camada de gimnastas anzoatiguenses.

“Con estos resultados, Acrooriente continúa preparándose para nuevos desafíos en 2026 y pone a disposición del público su cuenta oficial, @acrooriente en redes sociales, para información relacionada con la captación de nuevas atletas”.

Puerto L a Cruz / Redacción Web