Clientes reportan que bajaron consumo de pescado en Cuaresma por alza de precios

Si bien la mayoría de las personas tratan de cumplir con la tradición cristiana de abstinencia y penitencia evitando comer carne roja durante cada viernes de Cuaresma y optaban por consumir pescado en esta época, los altos precios de las especies marinas han llevado a los feligreses a romper con este hábito que respetaron durante muchos años.

Sobre este tema El Tiempo consultó a varios anaquenses, quienes expresaron que les resulta difícil comer pescado para estas fechas cercanas a la Semana Santa y ven difícil que en su mesa pueda servirse el tradicional "cuajao" tan popular en el oriente del país debido a la precaria situación económica.

"Antes en mi casa cumplíamos al pie de la letra eso de no comer carne roja cada viernes de Cuaresma, pero ahora es imposible porque, por ejemplo, un kilo de sierra cuesta 5 mil 500 bolívares y somos una familia numerosa; tendría que comprar dos kilos. No podemos darnos ese lujo", comentó Virginia Vargas.

En opinión de Katherine Burgos, la situación económica es muy fuerte y no todos pueden seguir la tradición de preparar "cuajao de pescado" durante la Semana Santa.

"Fui a preguntar los precios y en el mercado municipal y el kilo de chucho salado lo tienen en 4 mil bolívares. Cuando veo eso se me quitan las ganas de comer 'cuajao' porque no es nada más comprar el pescado, sino que el gasto es más grande porque necesito aliños, verduras, huevos y plátanos. Todo eso está carísimo", comentó.

Y es que en varios puntos de venta en la ciudad gasífera se observó que los precios de las especies marinas resultan poco para los clientes de bajos ingresos, pues en el mercado municipal un kilo de sierra se consigue en 5.500 bolívares, mientras que el cazón fresco está en 5 mil y la bonita en 3 mil.

En otro expendio ubicado en la calle Arismendi la sierra y el pargo lo venden en 5.500 el kilo, el cazón en 4 mil, mientras que el kilo de cataco salado y el de chucho salado cuestan 2.500 bolívares.

"En mi casa tratamos de ajustarnos al presupuesto y lo que sí compramos porque rinde bastante son las sardinas. Hoy compré 3 kilos por 1.500 bolívares", indicó el jubilado Ramón Benavides.

Los consumidores consultados coincidieron en que mientras los sueldos sigan siendo bajos, gran parte de la población no tendrá acceso a una buena alimentación.

Anaco / Danela Luces