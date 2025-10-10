Claudia Sheinbaum sobre el Nobel de la Paz a MCM: "Sin comentarios"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo este viernes que México siempre respetará "la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", y evitó valorar el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

"Sin comentarios", dijo Sheinbaum en su conferencia diaria en Palacio Nacional ante la pregunta sobre el galardón a la líder opositora.

"Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución (mexicana) y me quedaría hasta ahí en el comentario", agregó.

A inicios de este año, Sheinbaum repudió la "criminalización" de la oposición venezolana, pero exigió "respetar la soberanía de Venezuela" tras la detención y posterior liberación de la opositora Machado.

En su momento, Sheinbaum defendió que un representante de su Gobierno asistiera a la toma de posesión de Nicolás Maduro porque "le corresponde a los venezolanos, no a México, definir" su Gobierno.

La mandataria justificó reconocer ahora la victoria de Maduro, cuestionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), a pesar de que en julio, durante la transición de Gobierno en México, ella pidió "transparencia" en las actas y la votación.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La opositora permanece en la clandestinidad dentro de su país desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia en las presidenciales de 2024, en la víspera de la toma de posesión de Maduro, proclamado ganador de esos comicios por un organismo electoral controlado por funcionarios afines al chavismo.

Todos los premios Nobel están dotados este año con 11 millones de coronas suecas (997.000 euros, 1,2 millones de dólares) y se entregarán el 10 de diciembre en una doble ceremonia: en Oslo, para el de la Paz, y en Estocolmo, para el resto.

El comité espera que la opositora pueda viajar a Oslo dentro de dos meses para recoger el galardón, aunque resaltó que es pronto para saberlo y que es necesario resolver antes una cuestión de seguridad "seria".

Ciudad de México / EFE