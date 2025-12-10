Claman la recuperación de la vía Zona Industrial-Los Machos de Barcelona

A pocas semanas de culminar el 2025, habitantes y transeúntes reiteraron la solicitud de recuperación de la vía Zona Industrial-Los Machos de Barcelona, la cual se encuentra en malas condiciones desde hace más de cinco años.

Desde el inicio de esta arteria vial, en las inmediaciones del distribuidor Noel Rodríguez, se comienzan a visualizar los huecos y el asfalto desgastado, seguido de botes de aguas blancas y negras en algunos tramos, hasta llegar a la altura de la estación de servicio, cruce con la denominada "carretera negra".

"Desde hace más de 10 años se ha venido deteriorando la vialidad, empeorando en los últimos años. Se dice mucho de su recuperación, pero la realidad es que no han tomado cartas en el asunto. En la entrada del sector La Resistencia tenemos una tanquilla de cloacas que vive más desbordada que arreglada, eso tiene la carretera completamente dañada", expresó Antonio Guaregua.

Zuleima Bompart manifestó que en este punto suelen caer mucho los carros y las motos, sobre todo cuando llueve, porque el agua estancada tapa los huecos.

"Mi hija tiene pocos años en esta zona y siempre ha estado así. También necesitamos que mejoren la luz que es inestable, todos los días se va por cuatro horas", indicó.

Tiempo

Luis Pineda, otro de los entrevistados, comentó que desde hace cuatro años, aproximadamente, hay dos fugas en la tubería matriz de aguas blancas, empeorando el estado de la carretera que cruza con la avenida 2 de la zona industrial. Mientras que desde hace unos 10 años, dijo que está el pavimento desgastado a la altura del punto de control.

"Esto deteriora los vehículos. Los conductores, especialmente los transportistas, piden la recuperación Sabemos que tenemos un transporte obsoleto y esto contribuye en el deterioro", enfatizó Pineda.

Durante el recorrido que realizó el equipo de El Tiempo se visualizó que en algunos tramos, la circulación de los vehículos se reduce a un canal y en otros, los conductores optan por invadir el sentido contrario de la vía, para esquivar las malas condiciones.

"Hace más de dos años echaron como un ripio para tapar los huecos a la altura de la empresa Pandock, pero es que pasan muchas gandolas y carros pesados y se daña rápido. También nos gustaría que podaran un árbol que está aquí en la avenida, afectando el tendido eléctrico", declaró Víctor Gutiérrez.

Mototaxistas de la zona, quienes decidieron mantener su nombre en el anonimato, solicitaron también que se atienda el colapso del canal de drenaje, a la altura del mercado Campesino. Indicaron que en este punto falta una barrera de contención a la orilla de la vía y por ello, se derrama el agua con más facilidad.

De igual manera, pidieron que se trabaje en arreglar las condiciones de la carretera en la entrada a Mayorquín III y en las inmediaciones del sector Los Machos.

Barcelona / Elisa Gómez