Claman justicia por asesinato de alcalde en México y exigen la renuncia de Claudia Sheinbaum

Habitantes del municipio de Uruapan, Michoacán, exigieron justicia por el crimen del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el sábado tras acudir a un acto público, y pidieron la renuncia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Cientos de familiares, simpatizantes y habitantes de Uruapan acompañaron el cortejo fúnebre del edil desde la funeraria ‘San José’ hasta la plaza principal de la ciudad, donde anoche el alcalde fue asesinado a tiros.

“¡Fuera Claudia! ¡Claudia asesina! ¡Fuera Morena”, fueron las consignas que los uruapenses gritaron durante el trayecto de cinco kilómetros del recorrido con el cuerpo de Manzo Rodríguez.

Grecia Quiroz, esposa de Manzo, llamó al pueblo de Uruapan a seguir la lucha de él y defender a México, ante los embates del crimen organizado y la falta de apoyo del Gobierno Federal.

“Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él (Manzo) le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria porque él hubiera sido el mejor presidente de México”, dijo ante el féretro.

La viuda de Manzo llamó a los padres de familia a educar a sus hijos para evitar que se involucren en el crimen organizado, al recordar que también está sufriendo la madre del sicario abatido por la escolta de su esposo.

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, habla durante el funeral este domingo, en el municipio de Uruapan en Michoacán (México)

“Ayer no solo murió él; murieron dos, que al final de cuentas es otra madre que hoy está llorando en su casa. Es otra madre que quizá, si hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, le hubiera dado cariño, le hubiera guiado por ese buen camino, quizá ese hijo no hubiera atentado contra la vida de mi Carlos”, explicó.

El cuerpo del edil fue trasladado al templo católico de San Francisco de Asís, donde se realizó una misa, para posteriormente continuar con el funeral.

El alcalde fue asesinado la noche del sábado en la plaza principal de Uruapan, cuando convivía con cientos de habitantes en el tradicional Festival de Velas, como parte de la conmemoración de la Noche de Muertos.

Manzo Rodríguez murió al recibir seis tiros a manos de un sicario que fue abatido, mientras que otros dos gatilleros fueron detenidos.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante 2025, el político pidió en diversas ocasiones a Sheinbaum apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan, el segundo municipio en importancia económica de México.

Este domingo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, la cual fue reforzada a principios de este 2025.

Por su parte, Sheinbaum condenó “con absoluta firmeza” el crimen y aseguró que no habrá impunidad.

Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Apenas el pasado 8 de octubre, Manzo llamó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, pues los agentes apenas llevaban unos días en la zona.

México / EFE