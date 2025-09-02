Ciudadanos solicitan eliminación de estación de transferencia de basura en Puerto La Cruz

Habitantes de Puerto La Cruz que suelen transitar por la avenida Municipal están cansados de "soportar" los malos olores que se desprenden, principalmente en horas de la tarde, de la estación de transferencia de basura, ubicada a pocos metros de la Prefectura.

A juicio de los ciudadanos consultados en el municipio Sotillo, no debería existir un sitio de acopio de desechos sólidos en áreas de la ciudad tan pobladas.

Esta situación no sólo ha afectado por años a quienes se desplazan por la importante avenida de Puerto La Cruz, sino también a los que residen en sectores aledaños al lugar como Pueblo Nuevo y Bella Vista.

Hablan los afectados

"Allí no deberían tener un centro de acopio de basura, porque esta zona es muy poblada, hay muchas casas y negocios. Esto perjudica mucho la salud de la gente y el olor es insoportable, porque hay demasiada basura siempre en ese sitio. Yo recomiendo a las autoridades que coloquen esa basura en otro lugar, porque sobre todo después del mediodía el olor es muy fuerte", comentó Jesús Mogollón, un vendedor de raspados que comercializa su producto en el sector Pueblo Nuevo.

Para el obrero Nelson Rivero, ni siquiera deberían tener un centro de acopio de desperdicios en ninguna parte de la ciudad porteña, sino trasladarlos directamente al vertedero de Cerro de Piedra, situado en el municipio Bolívar.

"Ahora que hay un nuevo alcalde, debería de buscar una solución para sanear ese lugar. Yo creo que allí nada más deberían guardar los camiones de la basura, pero no llevarla para allá, sino enviarla de una vez a Cerro de Piedra, ya que eso es tóxico para los seres humanos. Hasta para los empleados del aseo es perjudicial, porque además yo nunca veo que trabajen con mascarillas o guantes y todo eso es riesgoso", acotó.

Fuerte hedor

Según afirmó el señor Jorge Ramos, un transeúnte que estaba pasando frente a la estación de transferencia en horas de la mañana de este martes, entre las 3:00 pm y las 5:00 pm es el momento cuando se percibe más fuerte el hedor proveniente de ese espacio.

"Eso se esparce por toda la avenida y si llueve es peor", acotó.

A eso de las 10:40 am de este martes, se observó que había al menos tres camiones del aseo urbano cargando desechos para trasladarlos a otro lugar (posiblemente el vertedero de Cerro de Piedra).

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez