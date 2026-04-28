Cine de El Tigre aplica protocolo para seguir funcionando durante contingencia eléctrica (+Comunicado)

Ante las prolongadas fallas eléctricas que se registran en la población de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, la única sala de cine que opera actualmente en la ciudad aplica un protocolo de contingencia, con el que buscan que el servicio de entretenimiento se mantenga activo.

A través de un aviso público, la empresa Cines Plató comunicó a sus espectadores que para garantizar que la proyección de las películas no se detenga, cuentan con una planta generadora de energía, que se pone en marcha apenas se va la luz.

Sin embargo, por razones técnicas y de capacidad de carga, el dispositivo de emergencia solo prioriza la alimentación de los sistemas de proyección, sonido e iluminación.

Películas sin aire acondicionado

El equipo de aire acondicionado no entra en el alcance de la planta eléctrica. Es decir, que durante los apagones, aunque las cintas sigan proyectándose, la climatización deja de funcionar.

"Debido al alto consumo de los sistemas de aire acondicionado, estos no operan mientras el cine dependa de la planta eléctrica. Una vez se restablece el servicio nacional, los equipos retoman su funcionamiento normal para recuperar la temperatura ideal", reza el escrito.

Al ser esta la única opción para los amantes del séptimo arte en esa urbe, varios ciudadanos han tomado la iniciativa de acudir a las salas de cine con ropa ligera y hasta abanicos. Esto como medidas de prevención para no ser víctimas del calor mientras disfrutan de las películas.

Ana Ortega, joven tigrense, comentó que la semana pasada fue al cine para disfrutar de una de las opciones en cartelera y llevó su "equipamiento" de precaución.

"El tema de los aires acondicionados es incómodo, porque quieres disfrutar de la película cómodamente. Entonces para no pasar calor me fui en franela y llevé mi abanico (…) vi que otras personas también lo hicieron", comentó Ortega.

Cortes de tres a siete horas

La inestabilidad eléctrica ha golpeado fuertemente a la población de El Tigre durante las últimas semanas, afectando tanto a zonas residenciales, como empresariales y comerciales.

Diariamente, los ciudadanos reportan apagones con duración de tres a siete horas sin aviso previo, pero hasta los momentos no ha habidi pronunciamiento oficial sobre esa anomalía.

El Tigre / Damary Díaz