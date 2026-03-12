Cinco comunas del municipio Bolívar firmaron convenios para ejecutar proyectos de la Consulta Popular

Cinco comunas del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, firmaron convenios para el financiamiento de los proyectos seleccionados en la Consulta Popular Nacional del pasado 8 de marzo, gracias a la articulación de la alcaldía con el Consejo Federal de Gobierno (CFG) en la entidad.

Se conoció que en esta primera jornada, resultaron favorecidas las organizaciones Golpe de Timón, Donato Constantino Maradei, La Victoria Perfecta 29 de Marzo, Bicentenario de la Independencia y Francisco de Miranda; quienes completaron el registro de sus proyectos ganadores, el mismo día de la consulta.

Con este procedimiento, los planes quedan legalmente aprobados para la transferencia de recursos, con el objetivo de que se desarrollen.

Responsable

El responsable de la Secretaría del Poder Popular y Organización Ciudadana de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar Josephmirth González manifestó que, aproximadamente, Bs 20 millones serán divididos entre las cinco organizaciones para la ejecución de sus ideas.

Detalló que el plan de La Victoria Perfecta 29 de Marzo es la continuación de la casa de atención de los abuelos, de Donato Constantino Maradei la creación de una Empresa de Propiedad Social Comunal Directa (Epsdc) de cyber para la sala de batalla, de Francisco de Miranda y Golpe de Timón la adquisición de luminarias para la comuna y de Bicentenario de la Independencia la adquisición de cilindros de gas para la sustitución en la comuna.

Barcelona / Elisa Gómez