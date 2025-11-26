CICPC detuvo a un hombre señalado por "violencia de género sostenida" en Barcelona

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron en Barcelona a Yonn Torres Malavé, señalado de cometer múltiples delitos de violencia de género en contra de una mujer.

Según el relato de la víctima, asistida por el abogado José Santoyo, sufrió abusos durante más de dos años y medio por parte del presunto agresor.

Los informes indican que la fémina, incluso durante su estancia en Portugal, habría sido objeto de violencia psicológica, económica, física y sexual.

De acuerdo con el testimonio de familiares de la afectada, en ocasiones, "fue encerrada junto a su hija de un año y medio, mientras su agresor le confiscaba la cédula, pasaporte y llaves del hogar".

Torres Malavé fue puesto a la orden de la Fiscalía 24 y será presentado ante el tribunal de guardia correspondiente el día jueves. Se espera que en los próximos días el abogado José Santoyo revele más detalles sobre el caso.

Se conoció que la víctima fue remitida con carácter de urgencia al forense y psicólogo forense para recibir la atención necesaria.

Barcelona / Redacción web