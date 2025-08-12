Choferes de la ruta Anaco - Santa Rosa realizaron jornada para reparar huecos

Choferes de carros por puesto que cubren la ruta Anaco - Santa Rosa tomaron la iniciativa de reparar los huecos que hay en esa carretera de la zona centro de Anzoátegui, con el propósito de disminuir los riesgos de accidentes viales mejorando las condiciones del pavimento.

Así lo informó Diego García, quien forma parte del grupo de al menos 10 conductores que participó en la jornada para reparar los tramos más deteriorados de la carretera que conecta a la ciudad gasífera con la población perteneciente al municipio Freites.

"Al igual que en otras oportunidades, tomamos la iniciativa de mejorar, -en la medida de nuestras posibilidades, - las condiciones de la vía porque diariamente transitamos por allí para poder trabajar y sostener a nuestras familias, y queremos evitar accidentes de tránsito y también cuidar nuestros vehículos", expresó.

García dijo que en esta oportunidad repararon aproximadamente 10 huecos y están organizándose para realizar otra jornada para reparar otro tramo de la vialidad.

Los conductores exhortaron a las autoridades regionales y municipales a acometer un plan de asfaltado en esta carretera que lleva años sin ser reparada.

Anaco / Redacción web