Chequia y Sudáfrica sumaron sus primeros puntos tras pactar 1-1

Las selecciones de Chequia y Sudáfrica sumaron sus primeros puntos en la Copa del Mundo 2026, tras empatar este jueves 1-1 en el Atlanta Stadium.

El combinado europeo tomó la ventaja al minuto 6 del encuentro con un tanto de Michal Sadilek, en una de las pocas ocasiones claras que tuvieron. Los africanos buscaron con insistencia el empate y lo terminaron consiguiendo al 83', gracias a un penalti ejecutado por Teboho Mokoena.

Ambos conjuntos permanecen en la parte baja del Grupo A, que tiene como líderes provisionales a México y Corea del Sur, que se enfrentarán esta noche en el Estadio de Guadalajara.

Dominio africano

Durante el primer tiempo las oportunidades más claras fueron de los checos, que sacaron provecho del desorden defensivo que mostró su rival en varios pasajes del cotejo.

De hecho la diana de la ventaja parcial llega tras un saque lateral en el que la zaga estaba mal ubicada, lo que permitió que los checos ejecutaran un par de pases claves para dejar solo en el área a Sadilek, quien definió de zurda.

Los dirigidos por Miroslav Koubek buscaron ampliar la diferencia y en los primeros minutos del segundo tiempo parecía que estaban cerca, pero la retaguardia de los "Bafana Bafana" ajustó y no dio más libertades.

Cierre del juego

De cara a la última media hora del partido los sudafricanos comenzaron a adueñarse del balón, aunque les jugó en contra la poca claridad en el último cuarto de la cancha. Tras un intento de remate lejano llegó la pena máxima a favor de la tropa de Hugo Bross, pues el esférico pegó en el brazo izquierdo de un zaguero checo y la juez principal Tori Penso sentenció la infracción.

Mokoena ejecutó hacia el lado derecho del guardameta Ronwen Williams, quien se lanzó hacia su costado izquierdo, y el empate definitivo subió al marcador.

Barcelona / Javier A. Guaipo