Chavismo realizó marcha y concentración en Carúpano para pedir el cese de las sanciones contra Venezuela

Factores del gobierno y de la oposición realizaron este domingo, en la plaza Bolívar de Bermúdez, en el estado Sucre, una concentración como parte de la peregrinación por el levantamiento total de las sanciones.

Bajo el lema “Venezuela vuela libre de sanciones”, los manifestantes se movilizaron desde el parque Karupana en una marcha y concentración, con oraciones y plegarias para pedir el cese de las sanciones y las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.).

La acción fue acompañada por pastores cristianos, que oraron por el fin de las sanciones, la paz, la reconciliación y por la recuperación total del estado de bienestar social del país.

Causa de la actividad

El alcalde Julio Rodríguez señaló, durante el recorrido, que la causa es la familia venezolana, que es la más perjudicada con las sanciones.

“En esta peregrinación no hay distingo de colores, el blanco que representa la paz, y cabemos todos los sectores de la vida nacional con el fin común de que cesen las sanciones”, subrayó.

Durante el recorrido, que abarcó desde el parque Karupana hasta la plaza Bolívar, el funcionario enfatizó que la lucha trasciende lo político,

Sucre / Corresponsalía