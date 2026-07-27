Chavismo disidente: El Rodrigato y Cabello buscan sacar provecho de la emergencia

Juntos o por separado, el llamado “Rodrigato” más Diosdado Cabello se mantienen en un despliegue controlado en algunas zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, refugios y actos oficiales con la Fuerza Armada (Fanb), cuerpos de seguridad y rescate y en reuniones con el personal (diplomático y militar) de Estados Unidos, apostado en Venezuela como parte del tutelaje que ese país ejerce sobre Venezuela desde el 3 de enero.

Para disidentes del chavismo, el también llamado “triunvirato” está enfocado en garantizar su supervivencia, incluso en caso de que pierdan el poder como consecuencia de las negociaciones que inician el 1 de agosto con la oposición, a través del Parlamento de 2015.

A los ojos del excoordinador nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, y del exsecretario general del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Eustoquio Contreras, la situación del ministro del Interior y Justicia está más “comprometida” que los Rodriguez, porque aparece en el mismo expediente del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York y porque la recompensa (25 millones de dólares) ofrecida por EEUU a quien aporte información para su captura no ha sido revocada.

Mientras tanto, en el contexto de la cooperación entre Miraflores y la Casa Blanca, profundizada durante la emergencia por el doblete sísmico, Cabello aparece en fotografías de “tú a tú” con el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, y el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, además de reanudar su programa semanal por el canal del Estado, para criticar el trabajo de la prensa durante la catástrofe y retomar sus ataques contra la oposición. Pero es una “fachada”, advierten los antiguos aliados del chavismo, consultados por Efecto Cocuyo.

“Obligado a colaborar”

“La vigencia de la recompensa podría ser una forma de los EEUU de recordarle a Cabello que sigue en sus manos y que ante cualquier movimiento en falso puede ser detenido. Esa situación lo lleva a estar bajo constante colaboración con los norteamericanos”, sostiene Hurtado.

Este 18 de julio, la gobernante encargada, Delcy Rodriguez; el jefe del Parlamento, Jorge Rodriguez, y Cabello encabezaron un nuevo acto de condecoración “Héroes de Venezuela” a rescatistas que operaron en la zona de desastre de La Guaira, Protección Civil, Bomberos, efectivos de distintos componentes de la Fanb, de la policía científica (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los tres últimos organismos mencionados han recibido severas críticas por su desempeño o ausencia durante la catástrofe en el litoral central.

Un día antes, Cabello por su cuenta visitó la Unidad Educativa Martin Luther King en Naiguatá, La Guaira, que sirve de refugio para damnificados producto de los sismos. En nombre de la interina Rodríguez, aseguró a quienes perdieron familiares y sus viviendas que “no están solos” y que cuentan con el apoyo del Estado para transitar esta difícil etapa con “dignidad”.

Para Hurtado, el también secretario general del partido de gobierno Psuv apuesta a que mantener la colaboración con los norteamericanos le permitirá obtener algunos “beneficios”, cuyo alcance aún estaría por verse, tanto en el proceso de negociaciones como en el escenario de salida del chavismo de Miraflores.

“Hay que seguir la trayectoria del caso que enfrenta Nicolás Maduro y Cilia Flores en EEUU, que podría arrojar más luces sobre el destino de Cabello; creo que el tiempo irá revelando situaciones interesantes”, dijo.

Sobre la mesa de negociaciones que se instalará el 1 de agosto, entre el Parlamento que preside Jorge Rodríguez y la AN de 2015 encabezada por Dinorah Figuera e impulsada por el Departamento de Estado de EEUU, Cabello no se ha pronunciado ni a favor ni en contra.

En su programa por VTV, este 22 de julio, Cabello se burló de que figuras como Henry Ramos Allup, a quien tildó de “dinosaurio”, sigan siendo los voceros de la oposición. El secretario general adeco advirtió recientemente que no apoyarán ninguna negociación que excluya a María Corina Machado ni a la Plataforma Unitaria Democrática.

También se refirió a Machado para calificar como un “show” su supuesto regreso a Venezuela hace un mes, cuando ocurrieron los sismos y que a la líder opositora la “mantienen guardada” en Panamá.

Cabello sigue desplegado en zonas de La Guaira y refugios, aunque ya retomó su programa de TV

“Arrastrados por la inercia”

“La situación de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Cabello es similar. Están arrastrados por una inercia política como efecto del 3 de enero. Están donde están porque a EEUU le conviene que faciliten la cooperación económica y la transición que ahora parece agarrar impulso con las conversaciones que se iniciarán el 1 de agosto”, es la lectura de Contreras.

A juicio del exdiputado del Parlamento, cuando la administración de Donald Trump hace una “sugerencia de inmunidad presidencial” ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, para que desestime la demanda contra Delcy Rodríguez por 314 millones de dólares como indemnización a ex presos políticos estadounidenses que aseguran haber sido torturados en Venezuela, la está comprometiendo aún más para que se mantenga en colaboración con Washington.

“Cabello también tiene presión encima, una recompensa, cuentas congeladas y una acusación muy seria en EEUU en el mismo caso contra Maduro y Cilia Flores. Tiene una espada de Damocles en su cuello y eso lo convierte en una figura vulnerable, un objetivo para los manejos de EEUU y dependiente de sus maniobras, hasta que Washington decida que ya no es conveniente mantenerlo en la posición actual”, sostuvo.

A Cabello se le atribuye la “calma” que han mantenido los cuerpos armados civiles (colectivos), policiales y militares, afectos al chavismo tras la intervención militar del 3 de enero y la detención de Maduro y Flores. Para Contreras, es una muestra de “subordinación” a los planes norteamericanos sobre Venezuela, por conveniencia política. De lo contrario, asegura, Cabello hubiera tomado las armas desde ese día.

Mientras Cabello rechaza la labor de la prensa independiente durante la emergencia y la ha acusado de propagar “versiones falsas” sobre la respuesta tardía de las autoridades a las víctimas de los terremotos durante las primeras horas, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que Venezuela debe recuperar las libertades, como la de prensa, y otros derechos como la libre participación política. Este 23 de julio, Rubio reconoció que hay “mucho trabajo por hacer”, después de más de dos décadas de gobiernos chavistas.

Durante su programa semanal por VTV de este 22 de julio, Cabello también rechazó las dudas sobre el manejo de la ayuda humanitaria, destinada a las víctimas de los terremotos, por parte del gobierno encargado y señaló de “ladrones” a quienes las formulan, entre ellos el diputado del Parlamento, Tomás Guanipa.

“Subordinados y obedeciendo”

Contreras sostiene que Cabello ni los Rodriguez están en capacidad de contrariar las políticas de EEUU para Venezuela, a partir de las conversaciones del 1 de agosto.

“Es tarde para Cabello y lo que le resta es seguir un comportamiento institucional con todo lo que representa. En la misma situación está Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, quien antes de la detención de Maduro tenía un mayor grado de autonomía y guapetonería frente a la oposición y ahora está obligado a sentarse con Dinorah Figuera. Están subordinados y obedeciendo tras entregar a Maduro quien sabe a cambio de qué”, recalcó.

Para los antiguos aliados del chavismo tampoco es creíble la propaganda oficial desplegada tras los terremotos, frente a los fuertes testimonios de sobrevivientes de la tragedia, especialmente en La Guaira, sobre la llegada tardía de la ayuda. A un mes del doblete sísmico, todavía hay voluntarios intentando rescatar cuerpos bajo los escombros y clamando por ayuda con maquinaria pesada y equipos necesarios.

“Pretenden mostrar eficiencia aceptando la ayuda de otros países que será necesaria, entregando viviendas de manera apresurada y otorgando condecoraciones, pero el gran daño está hecho. La debilidad institucional se mantiene y no tienen el apoyo popular para mantenerse en el poder de manera legítima”, subrayó Hurtado.

Contreras coincide en que el manejo de la emergencia durante los primeros días, por parte del interinato, fue “errático”, bajo la mirada de EEUU y luego han querido aprovechar el desastre, afirmó, para sacar provecho político.

“La pandemia por Covid 19 le dio tiempo a Maduro afectado por el desconocimiento internacional a su gobierno, le permitió afianzarse y maniobrar con la escasez de combustible, gobernar por decreto, militarizar el país y desmovilizar a la oposición y a la sociedad que luchaba por un cambio político. Esta vez, el gobierno encargado no puede hacer lo mismo porque está bajo un tutelaje que confirmó que un proceso de transición inicia el 1 de agosto y los venezolanos y el liderazgo de Machado tienen que estar vigilantes”, dijo.

Caracas / Efecto Cocuyo