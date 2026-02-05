Chavismo de Arismendi marchó para recordar la rebelión del 4 de febrero y la figura de Chávez

Río Caribe, en el municipio Arismendi del estado Sucre, sirvió de escenario para la conmemoración del 4 de febrero, por parte de las fuerzas afectas al gobierno.

En una marcha popular, afectos al chavismo se movilizaron este miércoles para conmemorar un nuevo aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero y rendir tributo a Hugo Chávez.

La jornada inició en la emblemática Plazoleta de Río Caribe, punto de concentración donde partió la movilización, que estuvo encabezada por José Guerra, alcalde del municipio y enlace del Equipo Político Estadal (EPE), acompañado por las estructuras de base, movimientos sociales y las fuerzas vivas que integran el Gran Polo Patriótico en la jurisdicción.

Durante el recorrido, los manifestantes recordaron el hecho histórico que transformó el panorama político de Venezuela y alzaron su voz en una exigencia unánime de libertad para el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Justicia

El alcalde José Guerra, durante el recorrido, expresó que Arismendi no solo marchó por la memoria de Chávez, sino por la justicia. “Seguimos en la calle exigiendo la inmediata liberación de nuestro presidente conductor de victorias, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores”.

La marcha contó con una participación de jefes de calle, comunidad, UBCH y diversos sectores productivos, quienes ratificaron que el espíritu del 4F se mantiene vigente en la resistencia del pueblo sucrense.

Los líderes locales coincidieron en que la unidad es la principal herramienta para enfrentar los desafíos actuales y garantizar la continuidad del proceso revolucionario.

Sucre / Corresponsalía Carúpano