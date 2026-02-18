Catedral Santa Rosa de Carúpano se llenó de fieles para conmemorar el miércoles de ceniza

Los carupaneros acudieron este miércoles de ceniza a la catedral Santa Rosa de Lima, en la capital de Bermúdez, estado Sucre, para honrar la tradición por el inicio del tiempo de la Cuaresma.

El párroco de la iglesia, presbítero Jesús Villarroel, señaló que este año se abre la fecha marcada por el fallecimiento del conocido sacerdote Gualberto Patria, nacido en Ecuador, pero que dedicó su vida al servicio en la zona de Paria.

Villarroel le atribuyó al religioso, quien falleció el fin de semana, la enseñanza de amar a la iglesia, que era su proclama permanente.

Pascua

El sacerdote destacó que la celebración invita a poner a Dios en el centro de la vida, al tiempo que guía “por el camino de conversión hacia la vida eterna”.

Destacó que este miércoles bajaron la imagen del Nazareno y se ofició la misa con numerosos fieles, que acudieron para conmemorar el tiempo del desierto que vivió Jesucristo camino a la Pascua. “El Señor nos acompaña en el desierto de nuestras vidas y quiere conducirnos a la Pascua”.

Durante la homilía presidida por el padre Jesús Villarroel, la feligresía recibió el signo de la cruz en la frente como símbolo de renovación espiritual y humildad ante el prójimo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano