Catedral de Barcelona desarrolla programa de festividades en honor a la Virgen del Valle

Con la bajada de la imagen de la Virgen del Valle el pasado sábado 30 de agosto, la Catedral de Barcelona inició el programa de festividades en honor a la Patrona de Oriente.

A través de la cuenta del templo en Instagram se informó que hasta el próximo domingo 7 de septiembre se estará realizando la novena con rosarios y eucaristías, como antesala al día oficial de la celebración: el 8 de septiembre.

Se conoció que el santo rosario se realiza a las 4:30 pm y la santa misa a las 5:00 pm. El domingo, último día de la novena, también tendrán el santo rosario a las 7:30 am y 9:30 am; así como misa a las 8:00 am y a las 10:00 am.

Para el lunes 8 de septiembre, cuando se conmemora la Solemnidad de Nuestra Señora del Valle, llevarán a cabo un repique de campanas a las 7:00 am, un rosario a las 7:30 am y una misa a las 8:00 am.

En horas de la tarde también realizarán el rosario a las 4:30 pm y la eucaristía a las 5:00 pm.

Barcelona / Elisa Gómez