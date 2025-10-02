Casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla han sido interceptados por Israel

Casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional con más de 500 voluntarios y más de cuarenta barcos, han sido interceptados o "aparentemente interceptados", según la página de rastreo de la propia misión, que alertó en declaraciones a EFE de pérdidas discontinuas de la señal de los radares.

La última actualización del rastreador a las 9.27 GMT de este jueves refleja cuatro barcos en navegación, los dos de apoyo legal (Shireen y Summertime-Jong), que según la señal se dirigen hacia el puerto chipriota de Limasol, el 'Marinette' y 'Mikeno', que se encontraba esta mañana a 7 millas náuticas (11 kilómetros) de Gaza, en aguas territoriales controladas por Israel.

Sin embargo, la portavoz italiana de Flotilla, María Elena Deeia, aseguró a EFE sólo solo el Marinette sigue sin ser interceptado porque viajaba a distancia y el Fair Lady - que aparecen como aparentemente interceptado en la página de rastreo- comunicó que el Ejército israelí se le estaba aproximando.

Otro portavoz de la flotilla Sumud, la misión marítima más cerca de Gaza de las dos que hay en el mar -también navega la Flotilla de la Libertad a la altura de Chipre con nueve embarcaciones- dijo a EFE que están registrando pérdidas de las señales de los radares por interrupciones en la comunicación.

Desde la operación de intercepción de anoche, Israel ha abordado dos de los mayores buques, el Alma y el Sirius, donde viajaba la exalcaldesa Ada Colau, entre otros.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó de que este jueves se habrá completado el traslado al puerto israelí Ashdod de 400 miembros de la Flotilla Global Sumud interceptados y que Israel quiere repatriarlos a Londres y Madrid.

Entre los detenidos por la Armada israelí, se encuentran al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadunidenses Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades.

Roma / EFE