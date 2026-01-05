Carúpano retomó su ritmo comercial normal este lunes

Carúpano, en el estado Sucre, mostraba este lunes una cara más activa que el fin de semana, luego de lo sucedido en Caracas y otros tres estados con la operación de Estados Unidos.

En un recorrido por las principales calles comerciales del centro, se pudo constatar que abrieron todos los comercios del ramo de alimentos, higiene y otros de primera necesidad.

En cambio, los comerciantes informales, que suelen copar las aceras, permanecen en su acostumbrado asueto de inicio de año. También era notoria la presencia de compradores en todos los supermercados y negocios asiáticos.

Voz

Miguel Guzmán, habitante de Macarapana, señaló que salió a comprar para abastecer la despensa, que ya estaba mermada. "Los precios siguen altos como en diciembre, por lo del dólar, pero hasta ahora no he visto especulación".

En la mayoría de los establecimientos se vendía la carne con un promedio de 15 dólares por kilo, mientras que el pollo variaba entre 4,5 y 6$. Otros productos se mantienen dolarizados y ajustados a la tasa del Banco Central.

Pedro Benítez, habitante de El Pilar, señaló que aprovechó la visita a Carúpano para comprar algunos productos. "No es que hayan bajado los precios, pero para el desmadre que hay en otras zonas del país, todavía aquí no han empezado a especular o a acaparar, esperemos que no lo hagan", dijo.

Colas

Con relación al abastecimiento de combustible, aunque se mantienen las colas en las estaciones de servicio, el teniente coronel Eleazar Espinoza Sánchez, comandante del Destacamento 532 de la Guardia Nacional Bolivariana, atribuyó el hecho a una conducta de nerviosismo por parte de muchos consumidores.

Como contraste confirmó que está entrando abastecimiento de combustible en la zona de manera regular y aclaró que hay libre tránsito en el país, hasta en las fronteras.

