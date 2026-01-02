Carúpano retomó actividad comercial en el centro con poca presencia de personas

La actividad comercial retornó lentamente este viernes a Carúpano en el estado Sucre. Al menos 80% de los establecimientos abrieron sus puertas, aunque con una reducida presencia de compradores.

La ciudad mostraba una cara amable y poco común, con las calles del despejadas de puestos de buhoneros y con calles limpias y tráfico fluido.

En la calle Mariño, donde funciona el mercado de informales de Carúpano, los puestos estaban activos, pero se repetía la escena de la ausencia de compradores.

Ni los carretilleros de frutas, tan comunes en las esquina estaban trabajando este viernes en las calles Juncal, Libertad e Independencia, donde suelen concentrar su actividad.

Lo que sí se podía observar, eran los grupos familiares, desplazándose a pie hacia la playa más cercana al centro: Tío Pedro.

Playa

Luisa Ortiz, habitante del sector Colinas de El Valle, con sus nietos, hijos y algunos sobrinos, pasaba por la calle Carabobo, caminando en rumbo a la avenida Perimetral y cargando con bolsos, cavas y sillas. “Vamos a echarnos el primer baño de mar del año, para la buena suerte y para aprovechar los días que quedan de vacaciones”.

En otras playas como Patilla, Playa Grande y Güiria, se verificó la presencia de temporadistas, que aprovecharon el buen tiempo y los días libres.

En la calle Juncal, cerca de un concurrido supermercado, Néstor López, salía de hacer la compra y comentó que aprovechó para salir, pero que la idea era aprovechar los días de descanso y disfrute.

Este domingo, Carúpano celebrará su tradicional Grito de Carnaval, con desfiles, presentación de grupos musicales, comparsas, bandas y las reinas y candidatas de este año.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

Las calles del centro lucían este viernes despejadas y limpias/ Foto: Cortesía Otto Irazábal