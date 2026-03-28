Carúpano | Primer vivero municipal promoverá la creación de “corredores vivos” en la ciudad

La Alcaldía de Bermúdez y el Centro para la Calidad Educativa y la Comunidad Educativa de la Escuela Santa Rosa de Carúpano, en el estado Sucre, pusieron en servicio el primer vivero ornamental, que aportará plántulas para la construcción de “corredores vivos”, en el municipio.

Isabel Sequera, directora operativa del Instituto Agropecuario Municipal explicó que se trata de una iniciativa que combina la acción del gobierno municipal y los espacios de las escuelas, para comenzar con un programa que busca cambiar la cara a los espacios públicos de la zona.

Precisó que la escuela Santa Rosa fue escogida porque cuenta con el tamaño y la disposición del personal para la producción masiva de plántulas de ornato y otras que se sumarán luego, como las frutales La intención es reproducir masivamente las especies que se requieren en el municipio.

Entre las variedades que saldrán del vivero están el garbancillo o duranta verde, la duranta roja, el zapatico y flor de la reina, que serán usados en los espacios públicos, como islas, plazas, espacios verdes, entre otros.

En este caso será el garbancillo la planta que se usará para dar uniformidad y promover los llamados “corredores vivos”.

Recalcó que buscan un ordenamiento en materia de paisajismo urbano y que sea una sola especie la que domine. Inicialmente, aspiran plantar unas cinco mil ejemplares en todo el municipio.

Planes

Zoyman García, director de Ambiente de la alcaldía, dijo que hay el interés de unificar criterios de ornato con otros entes como la gobernación y sus entes adscritos. “Aspiramos que nuestras plazas y avenidas tengan uniformidad en el tema del ornato, que no sea cualquier cantidad de especies, sino una cuestión bien planificada que nos garantice que permanezcan en el tiempo y sean fáciles de mantener”.

Resaltó que se trata de un trabajo que se está iniciando y con el cual buscan trascender, no solo en el ornato sino con el tema forestal, a través del plan de recuperación de La Cerbatana, con el cual están trabajando desde la Oficina Municipal de Ambiente, recién creada.

Mediante un convenio con el Centro para la Calidad Educativa del municipio, la intención es crear viveros en otras escuelas, para que se puedan desarrollar los huertos escolares.

Sucre / Yumelys Díaz