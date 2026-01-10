Carupaneros se quejaron de alzas especulativas en muchos comercios del centro de la ciudad

Lejos están los habitantes del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, de ver materializarse las promesas de las autoridades a un control de la especulación, bajo la excusa de las alzas del dólar, tanto oficial como el paralelo, que cotizan bajo el movimiento de la cripto USDT.

Roiza Benítez, habitante de Tunapuy, quien suele venir a Carúpano para comprar algunas cosas, dijo que se sorprendió cuando fue a comprar y debió abandonar parte de lo que estaba adquiriendo porque lo que llevó en bolívares no le alcanzó.

“Está el caso del lavaplatos, que lo compraba en 400 bolívares y fue a agarrar la misma marca y ya costaba 1200. La excusa es el dólar, pero ese producto subió más del 100%”.

Otro afectado, Luis Guzmán, de Guaca, reseñó el caso de las harinas de maíz, que hasta el jueves costaban alrededor de Bs 400 y desde este viernes no bajaban de 600 sin muchos trámites”.

Pidió a las autoridades que no se queden en el discurso, porque la verdad es que la situación es explosiva. “Muchos no se dan cuenta que están abonando en tierra de descontento y yo le pregunto a los que supuestamente fiscalizan, cómo es que ven esas situaciones y no hacen nada. Una cosa es que uno deba pagar a la tasa del día y otra son las excusas que están usando”.

Carmen López, de Playa Grande, dijo que otro problema son los productos frescos, carne a más de 20$, vegetales incomprables. “La cebolla está a 680 bolívares en algunas parte, igual el tomate. No perdonan ni la fruta, que la venden bien cara. Comerse una mandarina implica sacarse del bolsillo Bs 400”.

Alerta

Miguel Sierra, habitante de Guayacán, dijo que quienes más se están aprovechando de la situación son los comercios asiáticos, donde modifican los precios de manera compulsiva. “Lo que deben hacer es honrar las promesas que hacen, porque no es posible que ofrezcan fiscalizar y lo menos que se ve en la calle son los inspectores”.

Por otro lado, las autoridades municipales informaron sobre un despliegue en el mercado municipal y alrededores con operativos para evitar el acaparamiento y la especulación.

De acuerdo al comunicado, se instruyó a los comerciantes sobre sanciones, en caso de no acatar la Ley Orgánica de Precios Justos y cobren bienes e insumos fuera del precio tasa Banco Central.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano