Carupaneros salieron a la calle para las compras de juguetes y honrar la tradición del Niño Jesús

Este viernes, en Carúpano, estado Sucre, había una alta circulación de personas en tiendas y puestos de buhoneros que se encontraban en la búsqueda de estrenos navideños, juguetes y productos propios de las fiestas navideñas.

En el caso de los buscados regalos del Niño Jesús, la oferta era variada, pero todavía algunos vendedores estaban a la espera de una explosión en las ventas.

Era el caso Demis Capote, quien coloca su puesto de venta de juguetes por la temporada en la antigua plaza Colón, y señaló que la venta a estas fechas está todavía “dura”. Esperan que la gente comience a decidirse a partir de este sábado.

Los juguetes más solicitados son los monopatines y las bicicletas, que ya son una demanda tradicional por parte de los más pequeños. “Esperemos que cerca del 24 se logre vender algo”.

Para los primeros, el rango de precios estaba entre los 10 y los 12 mil bolívares, mientras que las bicicletas costaban entre 36 y 48 mil bolívares.

Como contraste, en la cadena Mundo Total, una de sus dependientas informó que la venta de juguetes se ha mantenido constante durante los últimos dos meses. “La verdad este año los carupaneros se organizaron para comprar los juguetes con tiempo”.

Las ventas, dijo, han sido buenas, e incluso, esperaban un pico para este fin de semana, cuando se aproxima la Navidad.

En otra tienda de la calle Independencia también se concentraron en bicicletas y monopatines. Su encargado, Luis García, señaló que sí ha habido salida de los dos juguetes. “Hasta ahora ha habido salida y esperamos que se incremente el movimiento”.

Útiles

Miriam Laya buscaba el juguete para su niño de ocho años. “La verdad uno se concentra en comprar algo que les sirva y que no rompan enseguida”.

Dijo que se decidió por el monopatín, porque sabe que lo va a usar. “Algunos juguetes los agarran y los dejan en las cajas o los rompen, hay que darles algo que los divierta y los saque de los televisores y las pantallas”.

Otro comprador, Pedro Guerra, señaló que su hijo ya es adolescente y pidió un teléfono. “Se lo vamos a dar porque es buen estudiante y es muy aplicado, pero hoy en día hasta con eso hay que ser cuidadoso”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano