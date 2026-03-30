Carupaneros recurren a equipos recargables para afrontar cortes eléctricos

Milena Suárez vive en la zona sur de Bermúdez, en el estado Sucre, donde los cortes eléctricos van más allá del ahorro energético, por lo que desde hace unos meses decidió dotarse de aparatos que la ayudaran a soportar las horas de calor, plagas y desconexión del mundo.

“En esta casa hay un mini ups para los aparatos de internet, hay un ups grande que aguanta el ventilador y la computadora, también compré un ventilador recargable para mi mamá y los bombillos para no quedarnos a oscuras. Por ahí también me regalaron una lámpara solar y siempre la tengo cargada”.

Como Milena, muchos carupaneros han salido en las dos últimas semanas a abastecerse de aparatos recargables y pilas que les permitan sobrellevar las largas horas de corte.

En la calle Independencia, la subgerente de la Total, Gabi Martínez, admitió que aunque sus ventas siempre son buenas, desde los anuncios de racionamiento, la gente lleva aparatos recargables y hay demanda de plantas para el hogar.

En otro comercio del ramo, Romero LED, Jessica Ruiz dijo que la demanda es de iluminación recargable y de mini UPS. “Las ventas han estado bastante fluidas con el tema del ahorro energético”.

Dijo que se venden muchas lámparas, bombillos e iluminación de emergencia, sobre todo para consultorios y sector salud.

Resaltó que muchos emprendedores también buscan artículos para no paralizar su producción durante el racionamiento.

Opciones

En Central Bodega, el encargado del área de electrodomésticos, Carlos Bermúdez, dijo que la demanda se concentra en los ventiladores recargables. “Si se ha movido la venta de estos aparatos”.

En Surti Accesorios Carúpano, uicado en la calle Carabobo, su encargado, Danni Plascencia, dijo que la gente busca artículos que les permita sortear las horas de corte sin desconectarse y sin sufrir.

Los equipos que más salen son los mini UPS y los llamados power bank o pilas externas para celulares. También ofertan paneles solares. “Los que trabajan con telefonía celular lo hacen con estos dos aparatos”.

Sucre / Yumelys Díaz