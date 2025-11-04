Carupaneros honraron la tradición de los fieles difuntos en el Cementerio Municipal de la ciudad

Cientos de fieles carupaneros se dieron cita en el Cementerio Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, para recordar a sus difuntos, en la tradicional conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Luego de la misa en la catedral Santa Rosa de Lima, que fue oficiada por el presbítero Jesús Villarroel, partió la procesión hacia el camposanto céntrico, donde se dio el responso.

Este año, cientos de personas plenaron el lugar, como una muestra de respeto a quienes partieron antes.

Motivo

Miriam Ruiz, procedente del centro de Carúpano, dijo que acude cada año a “alumbrar” a sus padres que fallecieron hace tiempo. “Es una costumbre, pero también es la forma de mantener vivo el recuerdo”, dijo.

Carlos Montaño, otro fiel vecino de la plaza José Félix Ribas, señaló que acudió a homenajear a su hermana que falleció el año pasado. “Mis cuatro hermanos y mi mamá están aquí en la bóveda familiar y una de mis hermanas era muy devota, así que vengo a honrarla y a recordarla”.

Seguridad

Emily Cruz, una joven procedente de la zona sur del municipio, precisó que acudió con su familia para recordar al abuelo que falleció hace dos años. “Mi abuelo era muy querido y siempre lo recordamos, así que decidimos venir todos a prender las velitas”.

Uno de los asistentes señaló que el lugar fue acondicionado y la seguridad reforzada para proteger a la masiva concurrencia que llenó los espacios del camposanto este año.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano