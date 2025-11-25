Carupaneros evalúan situación de la zona como “normal” pese a tensión con gobierno norteamericano (+Fotos)

Carúpano, en el estado Sucre, amaneció este martes 25 de noviembre, en total normalidad y con sus actividades cotidianas sólo afectadas por la pertinaz lluvia que caía desde la madrugada.

Bancos trabajando, transporte público operativo, comercios abiertos; escuelas, liceos y universidades en pleno funcionamiento, eran parte del panorama de la ciudad.

César Máñez, trabajador de una emisora de radio, señaló en tuvo la oportunidad de viajar esta semana y pudo comprobar que el país está en paz, pese a las expectativas de lo que pueda pasar entre Venezuela y Estados Unidos.

Agregó que los norteamericanos han manifestado que vienen contra la plana mayor del gobierno y eso es algo que puede perjudicar a todos.

Lo que espeta el ciudadano

Dijo que espera que prive la armonía y la paz, y que se imponga el diálogo y el entendimiento, “algo que nos favorezca a todos”.

Luis Ugas, trabajador de un restaurante, dijo que en “el pueblo, todo está tranquilo” y espera que así siga.

Luisa Rodríguez, ama de casa de San Martín, salió a hacer compras y diligencias con una hija, y afirmó que todo está normal. “Preocupa la situación del país, pero más agobio me causa la situación de salud de mi hija”.

“Yo veo esto tranquilo, la gente anda en la calle comprando. Hay que esperar a ver qué es lo que va pasar”.

Época

Andrés Rosas, habitante de Hato Romar, evaluó la situación como pacífica. “La gente está organizándose para las fiestas navideñas, haciendo su día a día”.

Dijo que, en general, la gente no anda pendiente del tema político y bélico que se vislumbra con la presencia de embarcaciones norteamericanas en el mar Caribe.

“No tengo ninguna preocupación sobre eso, aunque en lo personal no lo descarto porque conozco el accionar estadounidense, las acciones que por sus intereses hacen. Pero no siento que pueda ocurrir nada”.

Cree que la gente asumió que el problema es económico y está dispuesta a trabajar para sacar el país adelante. “Carúpano tiene paz”.

Otra voz

Jesús Guzmán, vecino de Los Molinos, ve la situación “normal” para estas fechas. “La gente haciendo sus compras, el transporte funciona normal, las instituciones abiertas”.

Señaló que más allá del temor, si siente que “el bombardeo informativo” es constante, “y eso si hace un daño en la mente de las personas, y el que no está pendiente, ve esas cosas y empieza a preocuparse”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano