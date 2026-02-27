Carolina Navarro se une al Clásico Mundial de Béisbol 2026

La narradora venezolana Carolina “Carito” Navarro, voz icónica de los Cardenales de Lara durante 17 temporadas y ganadora de un Emmy Suncoast, fue convocada para integrar el equipo estelar de transmisión hispana del Clásico Mundial de Béisbol 2026 junto a Omar Vizquel, Luis Sojo, Adriana D'Onghia y Kendy Jiménez. Su participación marca su llegada a la cobertura global del torneo más importante del béisbol internacional, que se disputará del 5 al 17 de marzo en Miami, Houston, San Juan y Tokio.

La reconocida periodista deportiva venezolana, conocida como Carito Navarro, dará un salto histórico en su carrera al sumarse al equipo de comentaristas y narradores de la transmisión oficial en español del World Baseball Classic.

Navarro compartirá cabina con leyendas como el Salón de la Fama Omar Vizquel y el campeón mundial Luis Sojo, además de las periodistas Adriana D'Onghia y Kendy Jiménez, en una cobertura que llegará en vivo todos los días a las 4:00 p.m. (hora del Este) vía streaming por La Connector House, con contenido adicional en YouTube y redes sociales de los involucrados.

Con más de dos décadas rompiendo barreras en el periodismo deportivo, Carito ha sido la voz inconfundible de los Cardenales de Lara en la LVBP y suma reconocimientos como el Emmy Suncoast 2022 por su producción ejecutiva en “Por Ella”.

“Quedé en shock total. Es como si todo se juntara en un solo momento”, expresó Navarro al conocer la noticia. “Literalmente llegué a las Grandes Ligas del béisbol. Esta es prueba viva de que lo imposible se vuelve posible”.

Su participación no solo consolida su proyección internacional, sino que refuerza la presencia femenina y venezolana en la narración global del béisbol, inspirando a nuevas generaciones.

Caracas / Redacción web