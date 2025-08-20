Carlos Mendoza ganó la primera batalla entre mánagers venezolanos en MLB

La jornada del martes en el béisbol de Grandes Ligas (MLB) tuvo una connotación histórica para Venezuela: por primera vez se enfrentaron dos equipos cuyos mánagers son venezolanos.

Mets de Nueva York, con Carlos Mendoza como mandamás, visitó a Nacionales de Washington dirigido por Miguel Cairo. En este primer duelo la victoria fue para la novena del primer capataz, que se impuso 8-1 sobre el elenco comandado por el segundo.

Una de las claves para el triunfo de la novena de la Gran Manzana en el Nationals Park fue la actuación del abridor David Peterson. El zurdo tuvo una salida espléndida en la que trabajó ocho entradas, permitió cuatro imparables, le hicieron solo una carrera y ponchó a 10.

Respaldo para Peterson

Esa labor del serpentinero se combinó con una ofensiva que respondió temprano fabricando cinco rayitas en el tercer capítulo. Luego sumaron una más en el sexto acto, otra en el séptimo y decoraron el marcador con otra en el noveno episodio.

El receptor venezolano Luis Torrens fue titular por los neoyorquinos y conectó un doble en cuatro turnos. Por Washington vio acción el nativo Andrés Chaparro, que se fue de 2-2 y tomó un boleto.

Objetos de colección

El periodista especializado en béisbol Daniel Álvarez Montes, director del portal El Extrabase, informó que la pelota del primer lanzamiento del compromiso entre metropolitanos y federales fue retirada y firmada tanto por Mendoza como por Cairo, para luego ser enviada al Salón de la Fama de Cooperstown.

De igual manera las planillas con las alineaciones serán enviadas al museo y Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, ubicado en Valencia, estado Carabobo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo