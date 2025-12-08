Caribes venció a Magallanes con un Herlis Rodríguez que fue profeta en su tierra (+Video)

Un final digno de las mejores películas de Hollywood tuvo el encuentro de este lunes 8 de diciembre de 2025 entre Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes, que se disputó en el estadio Metropolitano de San Cristóbal, estado Táchira.

Como si se tratase de un libreto previamente escrito por los mejores guionistas, Herlis Rodríguez se puso la capa de héroe en su tierra natal al sacudir un cuadrangular de tres carreras en el noveno episodio. Con ese batazo ante su gente, Rodríguez coronó una épica remontada de La Tribu, que dejó en el terreno al conjunto filibustero con marcador 8-7.

Herlis Rodríguez disparó el jonrón que definió el choque en San Cristóbal / Video: Prensa Caribes / Televén

La fiesta del jardinero central tachirense opacó un poco lo que fue una jornada histórica para Balbino Fuenmayor, que conectó par de bambinazos, uno de ellos de tres carreras también en el noveno inning. Con los dos batazos de vuelta entera "Balbineitor" llegó a 91 de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y además impuso un tope personal en una campaña al llegar a 12.

Vale destacar que los aborígenes llegaron al noveno capítulo abajo 7-2 y fabricaron las seis rayitas para vencer al Magallanes por quinta ocasión en la zafra. Además los dirigidos por Asdrúbal Cabrera llegaron a 22 triunfos por 20 derrotas y empataron en el segundo lugar de la tabla a Tigres de Aragua.

Lo mejor para el final

Durante casi todo el encuentro el escenario estaba servido para un lauro magallanero, pues estos anotaron dos carreras en el primer episodio y una más en el segundo para tomar ventaja tempranera de 3-0 ante el abridor cubano José Ramón Rodríguez.

En la cuarta entrada los turcos pusieron las cosas 4-0 y no fue sino hasta el sexto episodio que los orientales lograron descontar, en ese momento con un bambinazo solitario de Balbino Fuenmayor, que con los dos vuelabardas se convirtió en el octavo máximo jonronero del circuito con 91. Dejó atrás a José Castillo (90).

Magallanes se alejó nuevamente en el séptimo inning con dos rayitas y Caribes respondió con una para colocar las acciones 6-2. José Gómez soltó un bambinazo sin compañeros en circulación en la alta del octavo acto para poner la pizarra 7-2 y acercar a los suyos a un nuevo triunfo, aunque la novena indígena tenía otros planes.

Remontada

En el noveno acto el mánager Yadier Molina le dio la bola a su cerrador Felipe Rivero, pero por segundo encuentro seguido ante La Tribu no pudo hacer su trabajo. Pese a carecer de un batazo oportuno durante casi todo el desafío, Caribes sacó la garra y emboscó al taponero zurdo.

Antonio Piñero abrió con sencillo y luego el antesalista José Gómez cometió un error ante un rodado de Hernán Pérez. Los dos corredores aborígenes quedaron en tercera y segunda base, respectivamente, también por un mal tiro del jardinero izquierdo Yasiel Puig.

El turno llegó para Fuenmayor, que mostró su poder con el segundo vuelacercas de la tarde en el Metropolitano de San Cristóbal. Hay que acotar que este recinto sirvió de casa para los anzoatiguenses, que jugaron como dueños de casa ya que el choque en principio debió jugarse en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Rivero siguió en el morrito, ahora con ventaja de dos y le dio boleto a Carlos Pérez, mientras que Romer Cuadrado siguió con sencillo para dejar hombres en primera y segunda sin outs, con la oportunidad al bate de Herlis Rodríguez.

El tachirense hizo dos swings fallidos hasta que en el tercer lanzamiento de Rivero despareció la pelota por la pradera derecha del estadio dónde él mismo se formó y jugó de pequeño.

Algarabía

La algarabía se apoderó del parque de San Cristóbal, que estuvo lleno de familiares y allegados del nativo de Colón, que celebró por todo lo alto el batazo, como si se tratase de un campeonato.

De esta manera se cerró una serie accidentada, que en principio era de dos encuentros, pero que el primero no se pudo disputar el domingo 7 de diciembre porque la lluvia dijo presente en el estadio.

La victoria fue para Yilber Díaz (4-0), que finalizó su actuación con La Maquinaria Indígena en esta campaña, y la derrota fue a la cuenta de Rivero.

Ahora al elenco anzoatiguense le corresponde regresar a la "choza" para medirse primero a los Cardenales de Lara miércoles y jueves, y luego a Tigres de Aragua sábado y domingo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo