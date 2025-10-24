Caribes trituró al pitcheo de las Águilas con Balbino Fuenmayor a la cabeza

Caribes de Anzoátegui tuvo una noche de ensueño el jueves en el estadio Alfonso "chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. La Tribu no tuvo compasión con el pitcheo de las Águilas del Zulia, novena a la que venció 19-4.

Con Balbino Fuenmayor en plan estelar al irse de 5-5 (por primera vez en su carrera) con cinco carreras empujadas, los dirigidos por Asdrúbal Cabrera consiguieron la segunda victoria consecutiva y la tercera de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Vale destacar que los aborígenes quedaron a una rayita de igualar el récord de la franquicia, que es de 20 anotaciones en un encuentro. Según el departamento de prensa de divisa oriental, la única oportunidad en la que el equipo sumó dos decenas de carreras fue el 18 de diciembre de 2003 ante Tiburones de La Guaira.

Vapuleada tempranera

Desde el primer episodio Caribes asomó las intenciones de someter al pitcheo aguilucho. En esa entrada le hicieron cuatro carreras al abridor lituano Dovydas Neverauskas y en la siguiente le fabricaron dos más antes de que el mánager Lipso Nava decidiera finalizar su actuación.

Sin embargo, el relevo no estuvo afinado pues Jonh Henríquez recibió trío de anotaciones y se marchó sin poder sacar un out.

Harol González, quien abrió por los orientales, sacó sin problemas los primeros dos capítulos, pero en el tercero se complicó y le hicieron tres rayitas, lo que obligó al estratega Asdrúbal Cabrera a quitarle la bola temprano para darle paso al bullpen.

Con la pizarra 9-3, en la baja del tercer episodio los locales le hicieron dos rayitas a Matt Solter para colocar las cosas 11-3 y mantener la diferencia amplia.

La novena anzoatiguense fabricó una carrera en el quinto inning, cinco en el sexto, otra en el séptimo y una más en el octavo para abultar el marcador, que terminó decorado con la cuarta carrera de los rapaces en el noveno episodio.

Destacados

Balbino Fuenmayor tuvo jornada perfecta y por primera vez en su carrera registró cinco inatrapables en cinco visitas al plato. Sorpresivamente de esos batazos solo uno fue de más de una base (doble), lo que deja en evidencia los ajustes realizados por el toletero para seguir aportando para la causa de La Tribu.

"Balbineitor" cerró con cinco fletadas, mientras que Carlos Mendoza y Jesús Sucre remolcaron tres cada uno. Hernán Pérez, Romer Cuadrado y el debutante Diego Guzmán fueron los otros bateadores con al menos dos impulsadas.

Sebastián Perrone tuvo una buena actuación desde el bullpen y cubrió dos episodios en blanco, recibió apenas un inatrapable, otorgó un boleto y ponchó a cuatro rivales. Además entró en una situación apremiante en el quinto capítulo con tres corredores en circulación y un solo out, pero logró sacar el cero y eso lo llevó a apuntarse la victoria.

Revancha

Águilas del Zulia, que llegó a Puerto La Cruz tras vapulear 15-7 a Tiburones de La Guaira, recibió la embestida de la ofensiva aborigen que cortó rápido la inspiración de una jornada histórica para uno de sus bateadores, en este caso Yonathan Perlaza.

Sin embargo, este viernes 24 de octubre tienen la oportunidad de desquitarse, pues se verán las caras nuevamente en el coso portocruzano. El abridor por La Tribu será Rafael Marcano, mientras que por los rapaces estará José Dávila.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo