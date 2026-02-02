Caribes superó al Magallanes en Valencia y forzó el regreso al "Chico"

Caribes de Anzoátegui superó el domingo 5-3 a los Navegantes del Magallanes en el quinto juego de la final de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que se disputó en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

La Tribu pudo producir en ofensiva durante los primeros tres capítulos y combinó eso con una buena actuación de su pitcheo para conseguir su segundo lauro en la instancia decisiva. El relevista Liarvis Breto fue clave al ponchar al peligroso slugger filibustero Leandro Cedeño en el séptimo episodio, con dos hombres en circulación y el juego 5-2 en ese momento.

El conjunto aborigen ganó dos partidos de visitante en la instancia decisiva de la pelota venezolana. Se quedó con el lauro el viernes 9-7, luego el sábado cayó 14-5 y sumó el triunfo del domingo para que la serie esté 3-2 a favor de La Nave Turca, pero ahora regresan a medir fuerzas en el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz para al menos un sexto juego.

Ventaja

La novena anzoatiguense tomó ventaja en el propio primer capítulo con par de carreras fletadas por Herlis Rodríguez. En el segundo acto hicieron dos más gracias a un error defensivo de los filibusteros y en el tercero consiguieron otra con un doble de Jesús Sucre.

Mientras tanto, Emilio Vargas sacó los primeros tres episodios en blanco y toleró una anotación en el cuarto. Luego se le complicó el panorama y el mánager Asdrúbal Cabrera llamó a relevar a Yorvin Pantoja, quien dominó a Rougned Odor para acabar con el quinto tramo.

Edwar Colina retiró el sexto inning sin problemas, aunque en el séptimo permitió imparables consecutivos de Wilfredo Tovar y Eliézer Alfonzo Jr. ya con dos outs. En su lugar ingresó Liarvis Breto, que concedió un indiscutible de Odor, pero luego con dos en base y Leandro Cedeño en el plato representando el empate, sacó la casta y ponchó al peligroso slugger del Magallanes para acabar con la amenaza.

Yoelvin Silven se encargó del octavo capítulo y retiró a los dos primeros oponentes que enfrentó, aunque luego Tucupita Marcano le sonó cuadrangular. Eso provocó la salida del estratega Cabrera, quien llamó a Silvino Bracho para que buscara un rescate de cuatro outs, lo que terminó concretando para el éxito aborigen.

Claves

Aborígenes y turcos se enfrentarán este lunes para el sexto desafío de la gran final en el "Chico" Carrasquel. Los locales tendrán de abridor a Eduardo Salazar, lanzador con experiencia en Grandes Ligas, mientras que por los filibusteros es una incógnita, aunque todo apunta a que estará entre Esmil Rogers y Adrián Almeida.

En el papel esa es una de las ventajas que tiene Caribes para tratar de forzar un séptimo y definitivo juego, aunado a que estarán de local. Eso sí, la ofensiva debe dar señales contundentes de un despertar, sobre todo por parte del slugger Balbino Fuenmayor.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo