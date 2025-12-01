Caribes superó a Tigres y cerró noviembre en puestos de clasificación

Caribes de Anzoátegui superó el domingo a los Tigres de Aragua con pizarra de 5-4, en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, para finalizar la séptima semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con marca equilibrada de 3-3.

Pese a ser el ciclo en casa en el que más dificultades presentó La Tribu al caer en tres duelos de seis, el conjunto aborigen cerró el mes de noviembre en puestos de clasificación directa (cuartos, a un juego de la punta) y con balance por encima de .500 (19-18).

En el choque de la jornada dominical Balbino Fuenmayor fue la figura destacada al remolcar tres carreras, dos de ellas con un cuadrangular (noveno de la zafra y 88 de por vida en la LVBP). El abridor cubano José Ramón Rodríguez también tuvo una labor sobresaliente al cubrir cinco entradas y dos tercios donde le hicieron par de rayitas, para llevarse el lauro.

Suspenso

Lo que inicialmente parecía una victoria cómoda de Caribes en la jornada dominical, terminó siendo un triunfo con algo de suspenso.

El cerrador Yilber Díaz se complicó más de lo normal (por un error de la defensa y uno propio) y le hicieron dos anotaciones para colocar el juego 5-4 en el noveno episodio con un out. Con hombres en primera y tercera el grandeliga pudo sacar la casta y retiró a Odubel Herrera y Leobaldo Piña para materializar el triunfo 19 de los aborígenes.

Al inicio del encuentro, en el primer capítulo, la tropa anzoatiguense hizo par de carreras para respaldar desde temprano al abridor Rodríguez. En el tercer episodio fabricaron tres más, dos de ellas con el vuelacercas de Balbino Fuenmayor.

En el sexto acto el serpentinero cubano comenzó a ser descifrado por la ofensiva bengalí y Gorkys Hernández le sonó un bambinazo, para después permitir inatrapables seguidos de Leobaldo Piña y David Rodríguez. Allí decidió el mánager Asdrúbal Cabrera dar por finalizado el trabajo del derecho y en su lugar trajo a Riskiel Tineo, que toleró un imparable que puso el encuentro 5-2, pero luego sacó el último out del episodio.

Para el séptimo y octavo inning se dio el debut de dos lanzadores aborígenes, como es el caso de Cristian Hernández y Eduardo Salazar. Ambos retiraron sus entradas sin problemas, lo que significó un respiro importante para el resto de brazos del bullpen, que deslucieron en los últimos desafíos.

Yilber Díaz se subió al morrito para la novena entrada y luego de los apuros que pasó, concretó su sexto salvado de la campaña.

Tabla caliente

Caribes actualmente es cuarto en la tabla de posiciones con 19 victorias y 18 derrotas. La divisa oriental está a solo un juego de la cima, ocupada por la novena bengalí (20-17).

Sin embargo, los aborígenes apenas le sacan dos juegos y medio al último, Leones del Caracas (16-20), mientras que la diferencia es más corta respecto a Tiburones de La Guaira (19-19), Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes, ambos con foja de 18-20.

Visto el panorama, La Tribu no se puede dar el lujo de caer en una racha negativa, pues en ese escenario es probable que baje varios peldaños en la tabla. Por lo tanto, deben cosechar resultados positivos en la carretera en la octava semana de acción, donde jugarán seis desafíos fuera del "Chico" Carrasquel, su fortín hasta ahora.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo