Caribes se reforzó con Silvino Bracho para la Gran Final de la LVBP

Caribes de Anzoátegui tomó a Silvino Bracho, cerrador de Águilas del Zulia, como refuerzo para la Gran Final en el Draft previo a la instancia decisiva de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), realizado este lunes. La Tribu retará a Navegantes del Magallanes en la batalla por el cetro.

Bracho, considerado uno de los mejores lanzadores de la LVBP, fue reconocido como Relevista del Año en la temporada 2025-2026, en la que ayudó a Zulia a clasificar al Round Robin.

En la fase regular dejó un récord de 4-1 en 25 apariciones, con 11 salvados y una efectividad de 2.08. Apenas, desperdició tres chances de rescate en el curso.

Labor en postemporada

En el Round Robin, en el que Zulia acabó cuarto con un balance de 7-9, no tuvo decisión (marca de 0-0) con cuatro salvamentos en siete salidas, en las que ostentó una media de anotaciones sin suciedad de 1.29.

Para la etapa cumbre, que comenzará este martes en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz y está pautada a un de siete cotejos, Magallanes sumó a Ronnie Williams, taponero de Tigres de Aragua que laboró con Lara durante la semifinal, en la que Los Pájaros Rojos figuraron terceros con foja de 9-7, apenas un duelo por debajo del Caribes (10-6) y su escolta naval (10-6). Bravos de Margarita (4-12) ocupó el sótano.

Con Aragua, Williams lució un saldo de 5-5 con siete "santamarías bajadas" en 28 encuentros, en los que acabó con una media de rayas sin suciedad de 2.61. En el Todos Contra Todos, exhibió un balance de 0-2 y una efectivdad de 5.23 en 11 presentaciones. No pudo colocar candados a los cotejos y malogró dos oortunidades de rescate.

Valencia / Joseph Ñambre