Caribes recibe piezas y realiza sesión de bullpen

Caribes de Anzoátegui efectuó su segundo día de entrenamientos de pretemporada en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, con miras a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según una nota de prensa, la jornada estuvo marcada por la incorporación de dos nuevas figuras al grupo que trabaja bajo las órdenes del mánager Asdrúbal Cabrera: el infielder Álvaro González y el utility Geraldo Quintero.

Para Quintero, esta es su segunda experiencia en pretemporada con la novena aborigen, tras una corta participación en la zafra 2023-2024 que se vio interrumpida por molestias físicas.

Números

El joven de 23 años viene de una temporada en la categoría Doble A con los Columbus Clingstones, sucursal de los Bravos de Atlanta. En 102 juegos sumo

335 turnos legales, conectó 71 sencillos, 11 dobles, 4 triples y 10 cuadrangulares, anotando 43 carreras y remolcando 41, para un promedio de bateo de .212.

Tras su llegada, el jugador manifestó su compromiso: “Me siento contento por estar con la Tribu y vengo a aportar en la posición que el manager considere”. En ligas menores, este año disputó 83 partidos como jardinero y solo 4 en la segunda base, contrastando con los 80 encuentros que cubrió en la intermedia durante 2023.

Trabajo

El entrenamiento de este martes incluyó la primera sesión de bullpen de la pretemporada. Los lanzadores que subieron al montículo fueron: Yeizo Campos, Oswald Mori, Richard Brito, Albert Rivas, Luciano Romero, Emerson Martínez, Royber Salinas, Enderjer Sifontes, Francisco Sánchez y Yorvin Pantoja.

Por su parte, los jugadores de posición se enfocaron en trabajos defensivos y la práctica de bateo.

Los aborígenes regresarán al terreno mañana a partir de las 9:00 a.m. para dar continuidad a las sesiones programadas, esperando nuevas incorporaciones.

Puerto La Cruz / Redacción Web