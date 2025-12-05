Caribes domó a los Leones en el Monumental de Caracas

Caribes de Anzoátegui domó a los Leones del Caracas con todo y el debut de los grandeligas Salvador Pérez y Freddy Fermín. El conjunto aborigen se impuso 5-1 en el estadio Monumental Simón Bolívar, en la jornada del jueves de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La Tribu capitalizó las oportunidades de anotar, al menos un par de ellas luego de pifias de la defensa melenuda, y combinó eso con una gran actuación del cuerpo de lanzadores para conseguir el triunfo número 21 de la campaña, por 19 derrotas.

Hernán Pérez fue clave al irse de 4-3 con par de rayitas fletadas, mientras que el dominicano Yoelvin Silven parece haber recuperado la confianza y tuvo un buen relevo para apuntarse el lauro. La novena anzoatiguense ahora visitará este viernes a Tiburones de La Guaira en Macuto.

Errores aprovechados

Desde el primer capítulo Caribes comenzó a capitalizar los errores del rival. Con hombres en primera y tercera y un out, Balbino Fuenmayor soltó un rodado hacia la segunda base que no pudo ser dominado totalmente por Lenyn Sosa; y lo que parecía un doble play se convirtió en solo un out en la intermedia, mientras que Carlos Mendoza Jr. anotó la primera carrera del encuentro.

En el tercer acto Mendoza Jr. llegó hasta la segunda almohadilla tras otra pifia del camarero Sosa y luego pisó el plato con un sencillo de Hernán Pérez. Un inning más tarde Caracas descontó por intermedio de Lenyn Sosa, que anotó tras irse al plato en una jugada de pisa y corre con un elevado de Yonathan Daza, ayudado también por un pecado del receptor Carlos Pérez, que no pudo retener la bola en un tiro de Herlis Rodríguez desde el jardín central.

De inmediato la novena oriental recuperó la ventaja de dos con una nueva fletada de Hernán Pérez y amplió a tres en el sexto acto aprovechando otro error del intermedista Sosa, esta vez ante un rodado de Omar Alfonzo con el que anotó Herlis Rodríguez.

El propio Rodríguez pisó el plato por segunda vez en el octavo episodio tras ser remolcado por Carlos Pérez, para el 5-1 que terminó siendo definitivo.

Pitcheo dominante

Los lanzadores de Caribes se mostraron dominantes ante una ofensiva melenuda que está entre las mejores del campeonato. Eduardo Salazar se estrenó como abridor y trabajó tres entradas en las que apenas le conectaron par de inatrapables.

Sebastián Perrone recibió la única carrera capitalina, aunque fue sucia. El dominicano Francis Peguero lanzó el quinto episodio en blanco en lo que fue su regreso tras varios días de ausencia por molestias físicas y su coterráneo Silven también parece estar recuperando su mejor versión.

Antes de Silven estuvo Riskiel Tineo en el morrito y para el octavo acto se subió Andrés Machado, para su segunda presentación de la zafra. El cierre fue para Yilber Díaz, que permitió un imparable y ponchó a dos para bajar la santamaría del encuentro.

A Macuto

La Tribu, con 21-19 en la tercera posición de la tabla clasificatoria, buscará este viernes una nueva conquista en la carretera, ahora ante Tiburones de La Guaira en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

El conjunto salado (19-22), séptimo en la actualidad, acumula cuatro derrotas al hilo pese a contar con piezas de la talla de Ronald Acuña Jr., Maikel García o Gabriel Arias, aunque perdió a su mejor hombre en esta contienda, el novato Jadher Areinamo.

Una victoria aborigen aseguraría la mejor semana en la carretera en lo que va de campaña, pues sería la tercera en los últimos cuatro encuentros fuera de casa. Sin embargo, los litoralenses no serán un hueso fácil de roer.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo