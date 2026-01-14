Caribes derrotó a Cardenales y se adueñó del primer lugar de la tabla

Antonio Piñero estaba viviendo un partido para el olvido, pero tuvo la oportunidad de redimirse y no la desaprovechó. El campocorto de Caribes de Anzoátegui conectó un cuadrangular que terminó marcando la diferencia para que La Tribu derrotara este martes a Cardenales de Lara con marcador de 9-8 en Puerto La Cruz y les arrebatara el liderato en la tabla del Round Robin.

Mariana Moreno, integrante del departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), informó que el batazo solitario de Piñero llegó en el séptimo inning, ante los envíos de Norwith Gudiño, y salió por el jardín izquierdo. Hasta ese momento el infielder tenía tres turnos en blanco y había cometido dos errores que se tradujeron en carreras para sus rivales.

Si bien el vuelacercas del campocorto fue el que produjo la carrera con la que Caribes recuperó la ventaja, el hombre grande en la ofensiva anzoatiguense fue de nuevo Balbino Fuenmayor, quien se fue de 5-4 y remolcó cuatro anotaciones, tres de ellas con un cuadrangular y la otra que significó el empate en el sexto capítulo.

La Tribu en buen momento

Para los dueños de casa fue su cuarta victoria consecutiva y tercera al hilo en el parque Alfonso “Chico” Carrasquel, donde están invictos en el Round Robin. Con cinco triunfos en siete partidos ahora están a la cabeza de la clasificación, cuando nos acercamos a la mitad del todos contra todos.

Las lesiones (y la ausencia de Yohendrick Piñango) parecen estar empezando a causar impacto en la alineación de los larenses, que consiguieron remontar un partido que se les escapaba de las manos, pero finalmente se quedaron sin reacción.

Cardenales perdía 7-3 en el quinto inning antes de fabricar un rally de cinco rayitas con las que volteó el marcador. Sin embargo, el bullpen no fue capaz de sostener la ventaja y se perdió una noche estelar de su capitán Ildemaro Vargas, que ligó de 5-3 con cinco carreras impulsadas. Fue la segunda derrota consecutiva para los crepusculares, que hasta el domingo habían sido invencibles.

El choque de este martes en Puerto La Cruz fue el último entre Caribes y Cardenales en el Round Robin de la temporada 2025-2026 y la serie particular en esta instancia terminó igualada 2-2. El juego ganado fue para el relevista Francis Peguero, Gudiño cargó con la derrota y Edwar Colina, refuerzo tomado de los Tigres de Aragua, sumó su segundo rescate de esta fase.

Puerto La Cruz / Redacción Web