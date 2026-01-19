Caribes derrotó a Bravos y asumió la punta de la tabla en el Round Robin

Caribes de Anzoátegui, apoyado en voraz ofensiva de 17 imparables, se impuso 8-4 a domicilio a Bravos de Margarita, este domingo por la noche en el Estadio Nueva Esparta de Guatamare, informó José Luis López, integrante del departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Este resultado, combinado con la caída 4-3 del Cardenales de Lara en Barquisimeto ante Águilas del Zulia, permite a La Tribu treparse hasta el primer lugar de la tabla de posiciones del Round Robin, con registro de 7-4. Tiene ventaja de medio juego sobre los pájaros rojos (6-4) y de uno sobre el conjunto rapaz.

Navegantes del Magallanes (4-6) queda a 2.5 juegos de distancia del nuevo líder, mientras Bravos cae a un incómodo balance de 3-7, a 3.5 de La Tribu.

Pitcheo

El pitcheo oriental amarró por completo a los margariteños, en los ocho primeros innings. Solo tres imparables pudieron conectar los dueños de casa en ese período. En el noveno, ante los relevistas Diego Moreno y Harold Chirino, Bravos marcó tres carreras y llenó las bases, con Alexi Amarista en el plato y como representante de la posible carrera del empate. Yorvin Pantoja entró a escena y pudo dominarlo para apuntarse un merecido salvado, su primero de la instancia.

En este desfile de siete brazos, el zurdo Liarvis Breto (1-0), segundo en escalar la loma, resultó ganador.

Por la trinchera local, el abridor Melvi Acosta (0-2) sufrió la derrota. Al salir del encuentro, dio paso a siete compañeros desde el bullpen.

Bateo

A nivel defensivo, ambos equipos se desempeñaron sin la sombra de un error.

En el ataque indígena se contaron vuelacercas de Aldrem Corredor y Antonio Piñero.

Porlamar / Redacción Web