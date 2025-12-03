Caribes consiguió un batallado triunfo ante Magallanes en Valencia

Caribes de Anzoátegui inició la octava semana de acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con buen pie. El martes La Tribu consiguió una victoria 6-4 sobre Navegantes del Magallanes, en un encuentro batallado que llegó hasta la undécima entrada.

El conjunto aborigen pudo marcar la diferencia en extrainnings gracias a carreras inpulsadas por Hernán Pérez y Omar Alfonzo, para además celebrar su cuarto triunfo sobre La Nave Turca en la presente campaña.

Yilber Díaz se llevó el triunfo pese a recibir un cuadrangular solitario de Leandro Pineda en el noveno capítulo, que sirvió para empatar 3-3 el desafío. Yorvin Pantoja se apuntó el salvado y Enderson Franco cargó con la derrota en ese choque, que fue el primero de una serie de dos que se completa este miércoles en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Partido cerrado

El dominicano Harol González fue el abridor de Caribes y su labor fue de menos a más. En el primer episodio recibió una carrera, pero luego retiró en blanco los siguientes tres episodios.

Pese a que en la última entrada que lanzó el quisqueyano ponchó a los tres rivales que enfrentó, el mánager Asdrúbal Cabrera decidió sacarlo y en el quinto acto le dio la bola a Liarvis Breto, que recibió un vuelacercas de José Gómez que en ese momento igualó 2-2 el compromiso.

La Tribu había empatado 1-1 el choque con un elevado de sacrificio de Andruw Monasterio en el tercer capítulo y en el cuarto tomó la ventaja mínima al fabricar una rayita más.

El enfrentamiento llegó parejo al séptimo inning, cuando los aborígenes volvieron a marcar diferencias con un batazo de cuatro esquinas de Diego Infante sin gente en circulación.

Cristian Hernández entró a trabajar por segunda vez en la zafra y retiró el séptimo acto sin problemas, mientras que en el octavo se dio el debut de Andrés Machado, que preservó la ventaja de los anzoatiguenses en el octavo episodio.

En la novena entrada el mánager Cabrera apeló al que ha sido su principal seguro en el bullpen, el cerrador Yilber Díaz. Sin embargo, el grandeliga volvió a titubear y esta vez si dejó escapar el triunfo parcial de los suyos al recibir el bambinazo de Pineda.

Tanto aborígenes como filibusteros anotaron una rayita en el décimo capítulo, pero en el undécimo Caribes pudo fabricar dos. Yorvin Pantoja fue el encargado de lanzar en ese episodio para materializar el triunfo anzoatiguense, tarea que cumplió de gran manera al retirar a los tres bateadores que enfrentó.

Arranque positivo

Aunque vieron acción nuevamente hasta seis brazos del bullpen, para Caribes es bastante positivo el arrancar la semana con victoria de visitante. Sobre todo ante un Magallanes que venía enrachado con seis conquistas y que comenzaba a escalar posiciones en la tabla clasificatoria.

La Tribu puso su marca en 20 lauros y 18 caídas, misma foja que Tigres de Aragua y ambos están a solo medio juego del líder, que ahora es Bravos de Margarita.

Este miércoles aborígenes y turcos se ven las caras nuevamente en el mismo parque valenciano. Para los anzoatiguenses será crucial otro triunfo ante los filibusteros, pues eso colocaría una diferencia de hasta tres juegos y medio entre ambas novenas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo