Caribes buscará un respiro en el "Chico" Carrasquel ante Cardenales

Caribes de Anzoátegui buscará un respiro en su casa, el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde enfrentará este martes 4 y miércoles 5 a los Cardenales de Lara. Los aborígenes tendrán una parada corta en su feudo, pues el fin de semana irán nuevamente a la carretera

La Tribu viene de unos días negativos en condición de visitante, pues perdieron cuatro juegos y apenas pudieron ganar uno, para colocar su balance en 7-8 luego de 15 compromisos de la zafra 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y ocupar la cuarta plaza de la tabla.

El equipo anzoatiguense tendrá a Harol González como abridor para el primer duelo, mientras que los crepusculares contarán con Adrián Almeida. Vale recordar que en la "choza" los dirigidos por Asdrúbal Cabrera tienen marca de 5-1, por lo que tratarán de sacarle provecho a la localía para sumar lauros.

Reacción ofensiva

Caribes necesita una reacción en materia ofensiva para tener mayores posibilidades de ganar partidos. En la última semana apenas pudieron anotar 10 carreras, lo que contrasta notablemente con las 55 que fabricaron en la segunda semana justamente en el "chico" Carrasquel.

El notable bajón llevó a La Tribu al quinto lugar en bateo colectivo (promedio de .269), mientras que el pitcheo sigue con un rendimiento aceptable y son cuartos en ese departamento con 4.72 rayitas permitidas por partido.

En ambas facetas del juego los aborígenes están parejos con su rival de turno, que además aspira a cosechar triunfos para escalar en la tabla de posiciones, donde son sextos con 7-9.

Incorporaciones

A través de redes sociales Caribes informó que ya entrenan con el equipo los jugadores Carlos Pérez y Omar Eliézer Alfonzo (receptores), al igual que el jardinero Gabriel González.

Se espera que los tres puedan ver acción en los próximos días y mejorar aún más una alineación que, salvo excepciones, ha tenido un rendimiento bastante positivo.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo