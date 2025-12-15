Caribes barrió a Tigres con Diego Infante en rol protagónico

Caribes de Anzoátegui dio un golpe clave el fin de semana para mantenerse con altas posibilidades de avanzar al Round Robin de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), cuya ronda regular ya está en la recta final.

De la mano de un Diego Infante que asumió un rol protagónico con su poder, La Tribu barrió a los Tigres de Aragua en la serie de dos encuentros que se llevó a cabo en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. Además, fue una muestra de carácter por parte de los orientales, que venían de sufrir una barrida ante Cardenales de Lara y que tuvieron la baja sensible de Carlos Mendoza Jr.

El sábado los aborígenes se impusieron 9-6 en entradas extras con un vuelacercas de tres carreras de Infante para dejar en el terreno a los bengalíes. El domingo el triunfo fue con marcador de 4-3 y la rayita de la diferencia llegó en el octavo capítulo gracias a un bambinazo solitario del mencionado toletero derecho de Caribes, equipo que llegó a 24 conquistas y se mantiene segundo en la tabla clasificatoria.

Encuentros luchados

Tanto el sábado como el domingo los dirigidos por Asdrúbal Cabrera tuvieron que fajarse para conseguir las victorias ante un rival complicado que vendió caras las derrotas.

Los bengalíes el sábado forzaron las entradas extras en un encuentro en el que Caribes estuvo arriba en la pizarra 4-0 en el tercer capítulo. Una de esas rayitas llegó gracias a un soberbio vuelacercas de Balbino Fuenmayor, que llegó a 14 en la zafra y a 93 de por vida en la LVBP.

Hernán Pérez también desapareció la bola en ese desafío, pero los Tigres tuvieron en José Peraza y Gorkys Hernández sus principales referentes de ataque para mantenerse cerca y empatar las acciones. De hecho Hernández es quien conecta un jonrón en el octavo acto para igualar las acciones 5-5 y obligar el extrainning.

Ya en el décimo episodio la visita pudo fabricar una carrera para tomar ventaja, pero no fue suficiente. Carlos Pérez sacudió un doble para empujar la del empate 6-6 en los pies de Antonio Piñero, luego el cerrador bengalí Ronnie Williams le dio base por bolas intencional a Romer Cuadrado para medirse a Diego Infante, quien mandó la pelota a las gradas del jardín derecho para poner cifras definitivas al choque.

Al día siguiente la paridad se mantuvo en el electrónico, en parte gracias a salidas sólidas de los abridores, aunque fue el serpentinero de La Tribu, José Ramón Rodríguez, el que pudo alcanzar los cinco episodios trabajados con una anotación permitida.

Carlos Pérez una vez más dijo presente al volar la cerca en la segunda entrada y darle ventaja a los aborígenes, aunque los aragüeños empataron en el quinto.

Un doble de Jesús Sucre llevó par de hombres al plato para colocar el tanteador 3-1 a favor de los locales en el sexto inning, pero los dirigidos por Oswaldo Guillén se rehusaban a perder y descontaron una en el séptimo con cuadrangular de Yadiel Hernández. En el episodio siguiente fabricaron otra, impulsada por Leobaldo Cabrera, para empatar 3-3 el careo.

No obstante, en la parte baja del octavo episodio Diego Infante volvió a mostrar su poder con un nuevo bambinazo a banda contraria para darle a La Tribu la ventaja que terminó siendo definitiva, aunque el cerrador Andrés Machado estuvo en apuros en el noveno acto.

La victoria fue para Richard Brito, que tuvo un relevo clave en el octavo inning, aunque fue de un solo out. La derrota fue para Edwar Colina y Machado se apuntó el rescate.

Paso clave

Si bien es cierto que la tabla clasificatoria luce todavía bastante apretada, también es un hecho que Caribes dio un paso clave hacia la meta de clasificar al Round Robin con esa barrida a los Tigres.

La Tribu puso su récord en 24-22 y está a dos juegos de unos Bravos de Margarita (27-21) que siguen líderes y van enrumbados hacia la postemporada. De igual manera los aborígenes ya le sacan dos juegos de ventaja al sexto (Tiburones de La Guaira con 23-25), que no es una diferencia amplia pero es importante ante el constante sube y baja de las divisas.

Ahora la novena anzoatiguense se alista para su última gira de ronda regular, donde visitará a Leones del Caracas, Cardenales de Lara (dos veces, al mismo conjunto litoralense y a Bravos de Margarita (dos vecez). El objetivo mínimo debe ser regresar a Puerto La Cruz con una semana equilibrada para cerrar de local ante Águilas del Zulia.

Vale acotar que el mánager Asdrúbal Cabrera tiene una pieza menos a disposición tras la salida del roster de Carlos Mendoza Jr., quien fue mandado a parar por su nueva organización en Estados Unidos, los Azulejos de Toronto.

Igualmente Omar Eliézer Alfonzo está en por terminar su participación con La Tribu y uno que no estuvo el fin de semana tampoco fue el grandeliga Andruw Monasterio, aunque se espera su regreso ya que su ausencia fue para resolver temas personales.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo