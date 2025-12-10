Caribes abre contra Cardenales una semana crucial en casa

Caribes de Anzoátegui enfrenta este miércoles 10 de diciembre a los Cardenales de Lara, en el arranque de la novena semana de acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que será crucial en las aspiraciones aborígenes.

La Tribu se medirá en par de oportunidades ante los pájaros rojos y el fin de semana recibirá a los Tigres de Aragua, con el objetivo de mantener el dominio que han mostrado en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, pues eso los acercaría a la primera meta planteada, que es avanzar al Round Robin.

Actualmente los dirigidos por Asdrúbal Cabrera son segundos en la tabla clasificatoria con marca de 22 victorias y 20 derrotas, a dos juegos del primer lugar, ocupado por Bravos de Margarita. Una buena cosecha en casa sería un impulso anímico importante, pues luego les toca afrontar seis desafíos consecutivos en la carretera.

Fortín aborigen

El "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz volvió en esta temporada a ser un fortín para Caribes, luego de tres campañas para el olvido. En esta contienda el balance es de 15 triunfos y seis reveses, lo que los tiene de momento como el mejor equipo jugando de local.

La divisa anzoatiguense necesita mantener esa línea de rendimiento en esta novena semana, pues los dos rivales a los que enfrentará son contendientes directos en la lucha por la clasificación. No obstante, hay que señalar que tanto los crepusculares como los bengalíes saben lo que es ganar en la "choza", pues en sus anteriores visitas lograron sacar un lauro cada uno.

Rival duro

Caribes tiene a Cardenales (quinto con 22-22) a solo un juego de distancia, por lo que no se puede dar el lujo de titubear ante ellos pese a que en cuatro desafíos en esta campaña solo le han podido ganar una vez.

El abridor de La Tribu para el primer desafío ante los actuales campeones de la LVBP será el dominicano Harol González, mientras que su adversario será Keyvius Sampson.

Para el choque del jueves el también quisqueyano Luis Reyes arrancará en el morrito por la novena aborigen y Máximo Castillo lo hará por los crepusculares.

Ambos careos están pautados para arrancar a las 7:00 pm.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo